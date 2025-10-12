Cambio programmazione per La forza di una donna nel corso del mese di dicembre. L'appuntamento con la soap opera turca proseguirà nella fascia pomeridiana di Canale 5 ma ci saranno una serie di novità legate alla durata di messa in onda, dato che le puntate dureranno un po' di più.

Il motivo è legato allo stop nel daytime feriale di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che come di consueto andrà in pausa durante il periodo delle strenne, per poi ritornare in onda regolarmente da gennaio in poi.

Nuovo cambio di programmazione per La forza di una donna a dicembre

I vertici del Biscione continuano a puntare sulla messa in onda de La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia, complici anche gli ottimi ascolti che continua a ottenere, con una media di spettatori che supera la soglia dei 2 milioni fissi al giorno e uno share del 25%.

Il mese di dicembre, però, sarà caratterizzato da una serie di stravolgimenti per il palinsesto della rete ammiraglia, complice il tradizionale periodo di stop che interesserà le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.

La conduttrice anche quest'anno si fermerà per qualche settimana e, al posto delle sue trasmissioni, sarebbe previsto un allungamento delle soap turche.

La soap opera La forza di una donna dura di più e si allunga a dicembre

Nel periodo natalizio, quindi, il pubblico di Canale 5 potrà assistere alla messa in onda di episodi più lunghi di Forbidden Fruit e poi la stessa cosa succederà anche per La forza di una donna.

La soap turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, infatti, non andrà in onda per soli 20 minuti al giorno così come accade in questo periodo, bensì avranno una durata maggiore.

Le puntate dovrebbero coprire lo slot orario che va dalle ore 16 alle 17 circa, così da assicurare un buon traino all'appuntamento con Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, per il quale al momento non sarebbe previsto uno stop prolungato durante il periodo natalizio.

Crescono gli ascolti del pomeriggio di Canale 5

In queste settimane, proprio la presenza della soap nel palinsesto pomeridiano posizionata a cuscinetto tra Uomini e donne e Amici 25, ha permesso alla rete ammiraglia di consolidare la propria leadership Auditel.

La soap riesce a trainare al meglio l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi che supera la soglia del 20% di share che, a sua volta, assicura buoni numeri all'appuntamento con Dentro la notizia, in grado di raggiungere il 18-19% di share nella prima parte e il 16-17% nella seconda.