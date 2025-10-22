La forza di una donna si avvia verso un nuovo cambio di programmazione nel palinsesto di Canale 5.
La soap turca, campione di ascolti di questa prima parte della stagione autunnale, nel corso delle prossime settimane potrebbe approdare anche in prime time su Canale 5.
Secondo quanto si apprende, al momento in casa Mediaset sarebbero in corso delle valutazioni per un eventuale spostamento della serie anche nel prestigioso slot serale, che attualmente già accoglie Tradimento e La notte nel cuore.
Il successo Auditel de La forza di una donna su Canale 5
L'appuntamento con La forza di una donna continua a macinare ottimi ascolti nel daytime pomeridiano di Canale 5, seppur in versione ridotta.
Gli episodi brevi, che vengono trasmessi dal lunedì al venerdì, si portano a casa una media di oltre 2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che arriva al 25-26% con picchi che raggiungono anche il 28% durante la messa in onda.
Un risultato eccezionale per la serie turca che, in queste settimane di programmazione autunnale, ha messo in difficoltà gli ascolti de Il Paradiso delle signore su Rai 1, calato sulla soglia del 15-16% di share, contro il 18-19% registrato lo scorso anno.
Mediaset valuterebbe lo spostamento de La forza di una donna anche in prime time
Alla luce del grande successo Auditel registrato in questi mesi, i vertici Mediaset starebbero valutando la possibilità di puntare sulla soap turca anche in prime time.
Non è escluso che, nel corso delle prossime settimane di programmazione, le nuove puntate de La forza di una donna possano arrivare anche nella prestigiosa fascia serale, magari di giovedì, quando dalla prossima settimana saranno trasmessi dei film in prima visione.
Il motivo di questa scelta sarebbe legato all'esigenza di rimpiazzare la seconda puntata settimanale del Grande Fratello, inizialmente prevista proprio di giovedì, ma attualmente impossibile da proporre, dato il flop Auditel che il reality show condotto da Simona Ventura sta già ottenendo di lunedì sera, con una media irrisoria del 14% di share.
Volano gli ascolti delle soap turche nel prime time Mediaset
Nel caso in cui tale operazione dovesse concretizzarsi, Mediaset si ritroverebbe ad avere un prime time con ben tre produzioni turche nella fascia serale.
Gli ascolti, però, continuano a premiare tali prodotti come dimostrato dai dati di Tradimento che di venerdì sera viaggia su una media di 2,2 milioni di spettatori.
Ancora migliori i dati de La notte nel cuore che, col doppio appuntamento settimanale, viaggia su una media di 2,4 milioni di spettatori fissi.