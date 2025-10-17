Negli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Nezir rapirà le due famiglie di Sarp Cesmeli con l'intenzione di farlo uscire allo scoperto per vendicare la morte di suo figlio Mert. Il marito di Piril raggiungerà l'abitazione del nemico dove verrà a sua volta sequestrato.

Nazir prende in ostaggio Piril e i suoi due gemelli

Nezir prenderà in ostaggio Bahar, Nisan e Doruk dopo aver rintracciato il loro nascondiglio. Sarp, nel frattempo, verrà ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente d'auto mentre stava andando a fare la spesa.

Nezir offrirà a Bahar e i bambini del cibo e un letto caldo in cui dormire. Nisan e sua madre appariranno molto diffidenti nei confronti del padrone di casa, mentre Doruk cercherà di avere un minimo di contatto con lui. Ma la sete di vendetta di Nezir non terminerà, infatti rapirà anche Piril e i suoi due gemelli.

Sarp aggredisce Nezir ma viene rapito

Nezir avrà un atteggiamento diverso nei confronti di Ali e Umer, proibendo loro di vagare indisturbati nella villa. L'uomo sarà consapevole che i gemelli potevano essere suoi nipoti per via della storia tra il suo defunto figlio e Piril.

Intanto, Sarp chiederà a Munir di accompagnarlo a casa di Nezir perché intende offrirsi in cambio delle sue due famiglie.

Ma Nezir avrà in mentre altri piani per Cesmeli appena se lo vedrà davanti. L'uomo gli dirà che non vuole ucciderlo immediatamente ma che intende farlo soffrire lentamente. Sarp apparirà terrorizzato quando Nezir minaccerà di far del male ai bambini di Piril e Bahar. L'uomo proverà ad aggredire il nemico, ma con scarsi risultati poiché verrà immobilizzato e rinchiuso in una stanza insieme a Munir, a sua volta rapito.

Bahar ha voluto conoscere il nascondiglio di suo marito Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà ottobre su Canale 5, Arif ha vissuto momenti drammatici quando è stato rapito dagli uomini di Nezir e lasciato in un bosco dopo un pestaggio.

Il barista è riuscito a tornare a casa grazie all'aiuto di un camionista. Una volta tornato nel quartiere di Tarlabasi, Arif ha incontrato Bahar, che ha accusato dei sensi di colpa per quanto gli è successo.

Bahar ha quindi cercato di avere un confronto con Sirin. La protagonista ha voluto conoscere il nascondiglio di Sarp dopo aver scoperto che è ancora vivo. Cesmeli si è recata a casa di Enver e Hatice, dove ha perso la pazienza quando la sorellastra Sirin ha rifiutato di rispondere alle sue domande.