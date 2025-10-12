Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Sirin Sarikadi compierà un nuovo gesto scellerato in occasione della cena di Natale a casa di Bahar. La donna non esiterà a sparare un colpo di pistola, facendo spaventare tutti i presenti compresi i bambini Nisan e Doruk.

Sirin prende la pistola per fare fuoco alla cena di Natale

Tutto inizierà quando Enver (Serif Erol) comunicherà a Sirin che trascorrerà il Natale a casa di Bahar. Quest'ultima si renderà conto della tristezza sul volto del patrigno per la situazione venutasi a creare con la sorellastra.

La protagonista, a questo punto, farà una buona azione, chiedendo ad Arif di invitare Sirin alla cena natalizia.

Bahar, tuttavia, si rammaricherà profondamente di questa decisione quando Sirin prenderà la pistola per fare fuoco, causando il panico generale. Arif correrà subito per vedere cos'è accaduto, scoprendo che la ragazza aveva in mano l'arma di Sarp.

Bahar disapprova il gesto di Sirin

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che nessuna persona rimarrà ferita nella sparatoria mentre Ceyda cercherà di calmare i bambini profondamente scossi. Allo stesso tempo, Bahar non apparirà più comprensiva nei confronti di Sirin, manifestando tutta la sua disapprovazione di fronte al suo gesto che poteva avere conseguenze gravi.

Dopo il grande spavento, la notte di Natale passerà senza troppi problemi. Arif accetterà la richiesta di Nisan e Doruk di rimanere a dormire a casa di Bahar. La felicità dei bambini aumenterà ancora di più quando riceveranno i regali inviti da Raif, il compagno di Ceyda.

Ceyda ha temuto che fosse successo qualcosa di grave ad Arif

Nel contempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andata in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Arif e Ceyda hanno scoperto che gli uomini di Nezir stanno spiando le mosse di Bahar Cesmeli, Nisan e Doruk per cercare di rintracciare Sarp. Allo stesso tempo, la protagonista se l'è presa coi famigliari perché le hanno nascosto che suo marito è ancora marito.

Enver, intanto, si è recato nel locale di Arif dove ha trovato una macchia di sangue sul balcone e i suoi affetti personale.

Ceyda è apparsa certa che il barista sia stato rapito e insieme a Peyami e Suleyma hanno fatto irruzione nella casa dove Orhan stava sorvegliando Bahar.

Arif, invece, è stato abbandonato in un bosco dopo essere stato selvaggiamente picchiato dagli uomini di Nezir. L'uomo è potuto ritornare a casa grazie a un passaggio di un tassista. Bahar è apparsa sconvolta quando ha visto Arif così malconcio.

Infine Ceyda ha iniziato a lavorare come babysitter del piccolo Bora, il figlio di Jale.