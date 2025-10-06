Nelle puntate della soap Tv La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Nezir chiederà a Bahar di sposarlo. Il malvivente la vorrà costringere ad un matrimonio forzato e la donna pur di salvare Sarp e far scarcerare Arif, accetterà a malincuore di convolare a nozze con lui. Alla fine però, il matrimonio non verrà celebrato, visto che lo stesso Nezir libererà tutti gli ostaggi, comprese Bahar, Piril e i bambini.

Nezir dà un ultimatum a Bahar: 'Sposami se vuoi che non uccida Sarp'

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, relative alle puntate prossimamente in onda su Canale 5, rivelano che Nezir non si darà per vinto e riuscirà a stanare Sarp.

Il malvivente vorrà vendicarsi di lui per aver ucciso il figlio quattro anni prima e lo sequestrerà insieme a Suat e Munir. Bahar e Piril invece, verranno portate in casa di Nezir insieme ai rispettivi figli. Nel frattempo, Arif verrà arrestato per un reato che non ha commesso. Bahar e Piril supplicheranno Nezir di non uccidere Sarp ma l'uomo sarà irremovibile. Il malvivente non contento, metterà Bahar di fronte ad un ultimatum: se lei accetterà di sposarlo, lui non giustizierà Sarp e farà liberare Arif.

Bahar accetta di sposare Nezir nelle prossime puntate de La forza di una donna

A questo punto la madre di Nisan e Doruk si vedrà costretta ad accettare il matrimonio con Nezir ma quando vedrà arrivare il suo abito da sposa, comincerà a vacillare.

Nezir nel frattempo, metterà al corrente Sarp del suo imminente matrimonio dicendogli: 'Sposerò Bahar'. Una notizia che sconvolgerà il padre di Doruk. Piril invece, cercherà di far capire a Bahar che la scelta di sposare Nezir tutto sommato non sarà poi così negativa, visto che diventando sua moglie, potrà garantire una vita agiata ai suoi figli. Bahar non sarà dello stesso avviso ma lo riterrà solo un sacrificio da compiere per salvare la vita ai suoi cari. Nel frattempo la polizia si appresterà a fare irruzione nella villa di Nezir. Gli inquirenti riusciranno a liberare Bahar e tutte le persone tenute in ostaggio? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda nelle nuove puntate.

La forza di una donna raggiunge il 25% di share

Trasmessa originariamente su Fox Turchia dal 2017 al 2020, La forza di una donna è stata esportata nel corso di questi ultimi anni in molti paesi nel mondo, dall'Europa, all'Asia, all'America latina, sino all'Africa. La serie che narra le vicende di Bahar ha riscosso grande successo ovunque e l'Italia non fa eccezione. In onda su Canale 5 dal 3 giugno 2025, la soap Tv è entrata sin da subito nel cuore del pubblico. Ne sono testimoni i dati di ascolto giornalieri che fanno registrare uno share tra il 21% e il 25%.