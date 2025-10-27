Nel corso degli episodi de La forza di una donna, in onda a breve su Canale 5, Ceyda proporrà a Enver di assumere il comando del bar dei Kara, rimasto senza proprietari in seguito all’arresto di Arif e Yusuf. Il sarto sembrerà propenso ad accettare l’incarico dopo essersi licenziato come venditore di frutta e verdura.

Hatice scopre che Enver le ha mentito sul suo lavoro

Il rapporto tra Ceyda e Hatice (Bennu Yildirimlar) entrerà in crisi quando Emre inizierà a mostrare interesse per Sirin. La cantante farà fatica a nascondere la gelosia verso il suo ex fidanzato, perché credeva in un loro ritorno di fiamma.

In più di un'occasione, Ceyda allerterà Emre sul conto di Sirin, ma senza mai entrare nei dettagli. I discorsi verranno ascoltati da Hatice, la quale si offenderà per il modo in cui Ceyda farà passare Sirin agli occhi di Emre. Allo stesso tempo, la donna dovrà vedersela con Enver a causa di una bugia che le ha raccontato. Hatice scoprirà che suo marito vende frutta e verdura in un quartiere invece di lavorare presso uno studio dentistico. In seguito lo perdonerà, comprendendo che aveva accettato l'impiego per il benessere della famiglia, in difficoltà economica dopo la malattia di Bahar.

Ceyda vuole che Enver gestisca il pub di Arif

Hatice temerà che Enver possa avere nuovi problemi al cuore. Il sarto intuirà che sua moglie è molto preoccupata per lui e per questo smetterà di fare il venditore di frutta e verdura, ricordando che il lavoro di Hatice in caffetteria è giustamente retribuito.

Ceyda interverrà nella situazione, proponendo a Enver di prendere in gestione il bar di Arif, chiuso da diversi giorni in attesa del rilascio del proprietario dal carcere. L'idea piacerà molto al sarto e troverà l'appoggio anche di Hatice.

Bahar ha scoperto che Emre è il padre biologico del figlio di Ceyda

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a fine mese su Canale 5, Sarp Sarikadi (Caner Cindoruk) ha fatto avere a Enver un telefono da consegnare a Bahar con la richiesta di farsi chiamare. Piril, intanto, ha scoperto che suo marito ha memorizzato il numero della precedente moglie con l'appellativo di "Mia Bahar". La donna ha perso la pazienza, raccontando tutto a suo padre Suat.

Allo stesso tempo, Bahar (Özge Özpirinççi) ha fatto un colloquio per lavorare come cassiera nel locale di Emre. Non ha capito per quale motivo Ceyda l'abbia abbandonata improvvisamente mentre stava facendo il colloquio. La cantante ha poi raccontato alla sua amica che Emre è il padre biologico di Arda e che è stato il suo unico amore.