Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una mossa rischiosa da parte di una delle protagoniste della soap turca. Nelle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 novembre su Canale 5, Piril raggiungerà di nascosto Sarp, ignorando i consigli di Suat. I tre, pertanto, inizieranno un'insolita convivenza. Nel frattempo, si terrà il funerale di Yeliz, un momento di profondo dolore per chi le era vicino. Ceyda, in particolare, faticherà a superare la perdita dell’amica.

Piril, Bahar e Sarp vivono insieme

Bahar e Sarp si rifugeranno in una casa di montagna, cercando di mantenere la calma davanti ai loro figli, anche se la situazione sarà tutt’altro che serena.

Nel frattempo, Piril, rimasta sola nella villa, sarà tormentata dalla gelosia e deciderà di raggiungere il marito di nascosto per scoprire cosa stia facendo. Ignorando i consigli di suo padre Suat, si presenterà davanti a Sarp. Il suo arrivo sarà un vero colpo di scena, con un esito del tutto inaspettato: Piril, Bahar e Sarp saranno costretti a convivere.

Ceyda si sente in colpa per il decesso di Yeliz

Nel frattempo, nella casa di montagna la situazione sarà insostenibile, con Sarp diviso tra la prima e la seconda moglie. A Istanbul si terrà il funerale di Yeliz, uccisa per errore durante un conflitto a fuoco. Enver, Hatice, Arif e Ceyda parteciperanno con grande commozione, profondamente colpiti dalla perdita.

Bahar, ancora nascosta in montagna, resterà ignara di quanto accaduto a una delle sue migliori amiche. Per Ceyda, in particolare, sarà difficile andare avanti: continuerà a percepire la presenza di Yeliz ovunque e sarà tormentata dai sensi di colpa per la tragica e prematura scomparsa dell’amica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha speso tutti i soldi nascosti da Hatice

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Sarp si è recato a casa della madre di Bahar per consegnarle una busta contenente una somma ingente di denaro. Enver ha cercato di convincere sua moglie a non accettare quei soldi, ma Hatice ha deciso di tenerli, nascondendoli. Sirin ha scoperto il nascondiglio e, senza farsi vedere, si è appropriata del denaro, spendendolo interamente.

Quando Hatice si è accorta del furto, ha accusato la figlia minore, che ha ammesso candidamente di aver speso tutto. Enver, venuto a sapere che sua moglie gli aveva nascosto la verità, si è infuriato sia con lei che con Sirin. Nel frattempo, Bahar ha cercato un nuovo lavoro ed è entrata in un bar insieme a Ceyda. Quest’ultima, però, appena ha visto il proprietario del locale, è fuggita via di nascosto, senza dare spiegazioni alla sua amica.