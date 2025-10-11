Nel corso degli episodi turchi de La forza di una donna previsti tra qualche mese su Canale 5, Emre e suo figlio Satilmis organizzeranno alcune sorprese in occasione del matrimonio tra Ceyda e Raif. La cantante verrà chiamata mamma per la prima volta da Arda e farà pace con sua madre dopo molto tempo.

Emre e Satilmis organizzano alcune sorprese per Ceyda

Tutto inizierà quando Emre (Ahmet Rifat Şungar) organizzerà alcune sorprese con la complicità di Satilmis (Metehan Parilti) in occasione del matrimonio tra Raif e Ceyda. L'uomo chiederà al suo primogenito di insegnare al fratellastro Arda a chiamare la cantante con il nome di mamma.

Satilmis rivelerà poi a Nisan e Doruk che lui e suo padre Emre stanno lavorando a una missione speciale. Il ragazzino dirà ai figli di Bahar Cesmeli che stanno cercando di aiutare Ceyda a fare pace con la madre, con la quale ha avuto una relazione travagliata in passato piena di disaccordi e ferite.

Ceyda ritrova sua madre durante le nozze con Raif

Durante le sue nozze con Raif, Ceyda apparirà molto nervosa poiché Emre e Satilmis saranno fortemente in ritardo. La cantante proverà a chiamare entrambi al telefono ma non riceverà nessuna risposta. La donna raggiungerà l'altare dove riceverà la prima sorpresa. Ceyda rimarrà spiazzata quando vedrà sua madre e suo figlio Arda insieme a Satilmis ed Emre.

L'amica di Bahar si avvicinerà alla famiglia e Arda la chiamerà per la prima volta mamma. Ceyda sarà così scossa che lascerà cadere il bouquet da sposa per poi abbracciare la madre, con gli occhi pieni di lacrime. Alla fine, la cantante diventerà la moglie di Raif, attorniata dagli affetti più cari.

Bahar si è sentita in colpa per l'aggressione subita da Arif

Negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Peyami, Suleyman e Ceyda hanno fatto irruzione nell'abitazione dove Orhan e Cevet stavano sorvegliando le mosse di Bahar con la speranza di trovarvi Arif. Quest'ultimo è finito nelle mani dei rapitori che, dopo averlo picchiato a sangue, l'hanno abbandonato in un bosco.

Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) si è sentita in colpa quando ha visto Arif con il volto completamente tumefatto una volta tornato a casa grazie ad un tassista che l'ha soccorso sul ciglio della strada. Anche Nisan e Doruk hanno scoperto che il loro vicino di casa è stato picchiato spiando una conversazione di Yusuf.

Ceyda, invece, ha iniziato il suo lavoro come babysitter di Bora, che nel frattempo ha dovuto restituire a Doruk il pupazzo che gli aveva regalato. Infine Sarp si è recato a casa di Enver e Hatice per parlare di alcune situazioni importanti.