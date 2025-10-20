Il pericoloso Nezir Korkmaz mostrerà il suo lato umano quando Doruk gli si avvicinerà per consolarlo, dopo aver saputo della morte del figlio Mert. Lo rivelano le anticipazioni delle nuove puntate de La forza di una donna che andranno in onda a breve su Canale 5, dove si vedrà nascere un legame speciale tra il malvivente e il piccolo Doruk.

Nezir Korkmaz rapisce Bahar, Nisan e Doruk

Nella serie nascerà un rapporto speciale tra Doruk (Ali Semi Sefil) e Nezir Korkmaz (Hakan Karahan). Quest'ultimo, pur di stanare Sarp, arriverà a rapire Bahar, Nisan e Doruk portandoli a casa sua.

Il malvivente non avrà nessuna intenzione di fare loro del male, visto che secondo il suo codice etico le donne e i bambini sono intoccabili. Bahar e i figli non avranno altra scelta che cercare di adattarsi alla vita nella villa di Nezir, mentre l’uomo a malapena rivolgerà loro la parola. Sarà però evidente una certa sintonia tra Nezir e il piccolo Doruk.

Doruk scopre che Nezir ha perso un figlio e lo consola abbracciandolo

Nezir comincerà ad affezionarsi al bambino, il quale non sembrerà affatto intimorito da lui. Durante una cena, Doruk si rivolgerà direttamente a Nezir chiedendogli se ha dei figli. Bahar cercherà di interrompere la conversazione, sapendo che il figlio di Nezir è stato ucciso anni prima da Sarp, ma Nezir deciderà di rispondere alla domanda, dicendogli di aver avuto un figlio di nome Mert e, a questo punto, il bambino vorrà sapere dove si trovi.

Nezir sarà sincero con lui e gli dirà che purtroppo è morto. Doruk noterà che Nezir è particolarmente scosso e si avvicinerà a lui per consolarlo, appoggiandogli la testa sulla spalla e abbracciandolo. Un gesto inaspettato che commuoverà Nezir e che lo legherà ancor di più al piccolo Doruk.

Nezir a caccia di Sarp: cosa è successo nelle puntate precedenti

Nezir è un potente e pericoloso boss della malavita, entrato in scena nella seconda stagione de La forza di una donna, quando si è scoperto che Sarp era ancora vivo. Nezir ha un conto in sospeso con lui, visto che cinque anni prima ha ucciso il figlio Mert, allora fidanzato di Piril. Da quel giorno, Nezir ha dato la caccia a Sarp e la sua vendetta è arrivata a un punto di svolta quando ha scoperto che l'uomo ha fatto ritorno in Turchia.

Ha anche scoperto che è stato sposato con Bahar, dalla quale ha avuto Nisan e Doruk, e non ha esitato a mettere sotto sorveglianza l'appartamento della donna per riuscire a stanare Sarp. Quest'ultimo, temendo il peggio, ha portato moglie e figli in un rifugio sicuro, ma Nezir è riuscito a rapirli mettendo in condizione Sarp di uscire allo scoperto.