Hatice tranquillizzerà Sarp nella puntata de La forza di una donna di lunedì 13 ottobre e gli assicurerà che Sirin non ha più le sue foto: "Abbiamo distrutto il telefono".

Le anticipazioni rivelano che Sarp andrà a casa di Enver per offrire dei soldi da dare a Bahar, ma lui rifiuterà. Coglierà l'occasione per attaccare Sirin per le foto con cui lo ha ricattato, ma la ragazza si rifugerà in camera sua. Hatice calmerà gli animi e quando Sarp andrà via lo richiamerà per avere i suoi soldi di nascosto. La donna non dirà nulla a Enver, ma accetterà l'aiuto economico di Sarp perché tutta la famiglia sta vivendo una grave crisi economica.

La visita di Sarp a casa di Enver e Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp busserà a casa di Enver e ad aprirgli sarà Sirin. Sarà terrorizzata alla sua vista e proverà a richiudere la porta, ma Sarp la spingerà con forza. Sirin correrà dai suoi genitori gridando aiuto e Sarp assicurerà che non vuole fare del male a nessuno. Enver non lo accoglierà con gentilezza e lo accuserà di entrare e uscire dalle vite degli altri a suo piacimento, creando solo guai. Sarp chiederà di lasciarlo parlare e offrirà dei soldi per aiutare Bahar e i bambini. Enver non accetterà l'aiuto economico di Sarp e gli dirà che se la sua famiglia ha fatto a meno di lui per anni può continuare a vivere senza di lui.

Sarp sarà costretto a riprendersi il denaro, ma prima di andare via si scaglierà contro Sirin, intimandole di non inviare a sua sorella le foto che lo ritraggono insieme a lei. La ragazza correrà nella sua stanza, ma Sarp sarà fuori di sé e inizierà a urlare di essere stato vittima di un ricatto: "Mi hai chiesto quelle foto in cambio del midollo". Hatice proverà a calmare gli animi e assicurerà a Sarp che Sirin non ha più quelle foto: "Abbiamo distrutto il telefono".

Ceyda non avrà il coraggio di parlare con Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 13 ottobre, Sarp si tranquillizzerà e andrà via. Hatice lo rincorrerà fino al giardino e lo chiamerà in disparte, chiedendogli i soldi che Enver aveva rifiutato di accettare.

La donna non può ignorare che tutti stanno vivendo un momento molto difficile economicamente. Hatice deciderà di non dire nulla a Enver e nasconderà il denaro in una pentola sistemata al piano più alto del mobile della cucina. Nel frattempo, Ceyda rientrerà a casa dopo la delusione del licenziamento da parte di Jale. Sarà molto triste, ma farà finta che non sia successo niente per non far preoccupare Yeliz e i bambini. Bora, invece, rivelerà alla madre di aver messo il peluche nella borsa di Ceyda affinché lo restituisse a Doruk. La dottoressa capirà di aver fatto un grosso errore con la babysitter, accusandola di essere una ladra.

Perché Sarp non porta i soldi direttamente a Bahar?

Nelle puntate precedenti, Sarp ha bussato alla porta di Bahar e l'ha riabbracciata dopo quattro anni di lontananza.

L'emozione è stata grande e c'è stato poco spazio per le parole. Sarp ha dovuto salutare sua moglie dopo qualche minuto, ma il breve incontro è bastato a capire che Bahar e i bambini vivono nella povertà. È tornato a casa da Piril e si è reso conto della differenza abissale tra il lusso della sua villa e la miseria dell'appartamento in cui è stato. "Sono così poveri", ha confidato Sarp a Piril, esprimendole tutto il suo senso di colpa nei confronti della sua prima famiglia. Ha deciso di aiutare economicamente Bahar, ma ritornare al quartiere non è stato possibile. Nezir e i suoi uomini infatti, stanno controllando ogni movimento in quella zona e quindi Sarp ha scelto di recarsi da Enver.