Nel finale della seconda stagione de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Azmi si renderà protagonista di un duplice omicidio quando porrà fine alla vita di Suat e Nezir.

Azmi pone fine alla vita di Suat su ordine di Nezir

Nezir darà appuntamento a Suat a casa sua. Durante un intenso confronto, l'uomo rivelerà al rivale di essere molto triste per la morte di suo figlio Mert, avvenuta per mano di Sarp quattro anni fa alla presenza di Piril. Nezir accuserà Suat di essere interessato solo ai soldi invece che al suo benessere.

Il nemico di Sarp ordinerà quindi ad Azmi di porre fine alla vita di Suat. Il fratello di Munir ucciderà il padre di Piril che perderà la vita per un colpo d'arma da fuoco in pieno petto.

Nezir rivolgerà poi il suo risentimento nei confronti di Azmi, accusandolo di averlo tradito quando ha aiutato suo fratello Munir. L'uomo dichiarerà: "Sono grato per la tua devozione verso la mia famiglia ma i cani devono essere leali solo ad una persona: il loro padrone."

Azmi elimina Nezir nel finale della seconda stagione della serie tv

Stando alle anticipazioni della serie tv turca si evince che l'uomo metterà Azmi di fronte ad una difficile scelta, dandogli l'ordine di eliminare suo fratello Munir per dimostrargli la sua totale fiducia.

Azmi disubbidirà alla richiesta, sparando un colpo d'arma da fuoco in pieno petto al suo capo. Nezir esalerà l'ultimo respiro davanti agli occhi del suo scagnozzo. L'uscita di scena del personaggio non sarà l'unica poiché nel corso del finale della seconda stagione perderà la vita anche Hatice che morirà per le conseguenze di un incidente stradale provocato da Arif.

Sarp ha insistito affinché Enver e Hatice consegnassero i soldi a Bahar

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha insistito affinché Enver e Hatice consegnassero il denaro a Bahar. Il sarto si è però rifiutato. Ceyda, invece, non ha avuto la forza di raccontare a Yeliz cos'è successo a casa di Jale, iniziando a comportarsi in modo strano.

Allo stesso tempo, la dottoressa ha scoperto che suo figlio aveva messo il peluche nella borsa di Ceyda. La donna si è recata fuori dalla scuola di Nisan e Doruk con l'intenzione d'incontrare la cantante ma ha fatto un buco nell'acqua. Ceyda è apparsa scontenta del trattamento riservato da Jale e per questo ha escogitato un piano per vendicarsi di lei.

Bahar, invece, ha cercato in tutti i modi un confronto con Sirin, bisognosa di sapere dove si trovasse Sarp. La donna si è recata a casa di Hatice dove ha avuto un impeto di rabbia nei confronti di Sirin, ancora restia a raccontarle tutta la verità.