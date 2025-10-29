Sono previste modifiche alla programmazione de La forza di una donna per il mese di dicembre. Il daytime di Canale 5 subirà variazioni a causa dello stop delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e Donne e Amici 25 si fermeranno per circa due settimane e, di conseguenza, a beneficiarne saranno le soap turche che continuano a spopolare nel palinsesto feriale e festivo della rete.

Modifiche alla programmazione de La forza di una donna a dicembre: le puntate durano di più

La messa in onda de La forza di una donna è confermata per tutto il mese di dicembre e contrariamente a quanto accade ad altri programmi Mediaset, non sono previste pause per la serie.

I nuovi episodi della soap saranno trasmessi regolarmente in prima visione e per le settimane clou del periodo natalizio è prevista anche la messa in onda di episodi extra più lunghi, che troveranno spazio sia nel daytime feriale che in quello festivo.

La soap dovrà fare gli straordinari per sopperire all’assenza di Uomini e donne e del daytime di Amici nel periodo delle feste natalizie, così da poter assicurare un buon traino al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi, che andrà in onda regolarmente in diretta su Canale 5.

La forza di una donna raddoppia e si allunga

Le nuove puntate de La forza di una donna del mese di dicembre saranno trasmesse dalle 16 alle 17 circa nel pomeriggio feriale.

Al sabato pomeriggio, invece, confermata la puntata speciale di circa due ore che farà da traino al best of della stagione autunnale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Previste delle puntate speciali per La forza di una donna anche di domenica pomeriggio, dato che sarà chiamata a sostituire le puntate del pomeridiano di Amici 25 condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a gennaio 2026 dopo la sosta natalizia di due settimane.

Gli ottimi ascolti della soap opera di Canale 5 con Bahar

In attesa di queste variazioni, proseguono gli ottimi ascolti de La forza di una donna sia dal lunedì al venerdì con gli episodi di breve durata sia al sabato pomeriggio con le puntate speciali.

La soap viaggia su una media di oltre 2 milioni di telespettatori fissi al giorno, pari a uno share che tocca il 25% nel daytime feriale, complice anche il buon traino lasciato in eredità da Uomini e donne.

Al sabato pomeriggio, invece, la media di spettatori cresce fino a sfiorare il muro dei 2,2 milioni con picchi di oltre 2,6 milioni durante la messa in onda.