Yeliz dirà a Bahar la verità sul trapianto nella puntata de La forza di una donna di giovedì: "Sarp ha portato Sirin in ospedale", dirà, "Tuo marito l'ha trovata".

Le anticipazioni rivelano che dopo aver parlato con Yeliz Bahar correrà a casa di Sirin per affrontarla. La ragazza non risponderà alle sue domande e non le spiegherà come abbai fatto Sarp a trovarla quella notte. Bahar perderà le staffe e romperà la porta della stanza di sua sorella lanciando un posacenere.

La verità di Yeliz e la rabbia di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo essersi chiarita con Arif e aver ottenuto il suo perdono, Bahar andrà da Yeliz.

Le due amiche torneranno a parlare grazie alla situazione di Ceyda, licenziata da Jale a causa di un malinteso. Yeliz chiederà a Bahar come stiano i bambini e lei le spiegherà che non è facile rispondere alla loro domande su Sarp. La protagonista dirà alla sua amica che vorrebbe trovare suo marito per capire come mai sia sparito di nuovo, ma Enver non ha il suo numero. A quel punto, Yeliz suggerirà a Bahar di chiedere a Sirin dove si trovi Sarp. Per la madre di Doruk sarà una risposta insolita e si domanderà come mai sua sorella dovrebbe sapere come rintracciare Sarp. Yeliz esiterà, ma non se la sentirà di rischiare di perdere di nuovo Bahar omettendole delle cose. "Sarp ha portato Sirin in ospedale il giorno del trapianto", dirà Yeliz, "Sarp ha trovato Sirin".

Per Bahar sarà molto difficile gestire l'agitazione e la sua amica non riuscirà a calmarla. In preda alla rabbia, la donna prenderà il giubbotto e uscirà di corsa per andare a casa di Enver ed affrontare Sirin una volta per tutte.

Bahar furiosa a casa di Hatice e Enver

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 16 ottobre, Bahar busserà alla porta di Hatice ed Enver che la faranno accomodare. "Sirin è in casa? Ho bisogno di parlarle". dirà la donna senza perdere tempo e facendo preoccupare Enver e sua moglie. "Sarp ha portato Sirin all'ospedale", dirà Bahar che andrà subito a chiamare sua sorella. Hatice e suo marito temeranno che la loro figlia parli delle sue foto con Sarp, ma Sirin uscirà dalla stanza come se non sapesse rispondere alle domande di Bahar.

Dopo diversi minuti di silenzio, la ragazza, con un sorriso, dirà di non sapere come abbia fatto Sarp a trovarla. "Vi siete visti per tutti questi anni?" chiederà ancora Bahar, ma Sirin si limiterà a sorridere e questo la farà innervosire ancora di più. Appena sua sorella tornerà nella sua stanza, Bahar prenderà un posacenere e romperà il vetro della porta, urlandole di uscire e affrontarla. Sirin uscirà spaventata, ma continuerà ad affermare che non sa come Sarp l'abbia trovata.

Come ha fatto Sarp a trovare Sirin?

Bahar ha rischiato di perdere la vita e il midollo di Sirin è stato fondamentale per salvarla. La ragazza, però, era irreperibile e nessuno sapeva dove fosse, perché aveva litigato con Enver che l'aveva cacciata di casa.

Sirin si trovava a casa di Suat e a dare questa notizia a Sarp è stata Piril. Il marito di Bahar, pur di salvarle la vita, è corso a casa di suo suocero per prendere Sirin con la forza e portarla in ospedale per costringerla al trapianto. La ragazza, tuttavia, non si è lasciata intimidire e ha dettato le regole: restare da sola con Sarp in cambio del midollo. L'uomo è stato costretto ad accettare e in questa occasione Sirin ha scattato delle foto in intimità con lui per avere un'arma con cui ricattarlo e tenerlo lontano da Bahar.