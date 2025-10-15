Hatice scoprirà l'ennesimo inganno di Sirin nella puntata di martedì 21 ottobre de La forza di una donna. "Ci stai spiando", dirà la donna dopo aver letto un messaggio di Suat.

Le anticipazioni rivelano che Suat sarà ansioso di sapere cosa abbia raccontato Bahar ai suoi genitori dopo aver visto Sarp con Piril. L'uomo invierà un messaggio a Sirin per chiederle informazioni e Hatice intercetterà tutto. Hatice sarà furiosa con sua figlia, sentendosi profondamente tradita.

Suat soddisfatto dell'aiuto prezioso di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il piano ideato da Sirin, Suat e Piril funzionerà alla perfezione.

Bahar vedrà Sarp con la nuova famiglia e sarà distrutta dalla delusione, mentre Nisan e Doruk verranno rilasciati dopo il rapimento. La sera, a cena, Suat sarà molto soddisfatto e si congratulerà con Sirin, ringraziandola per il prezioso aiuto. La ragazza spiegherà che dovrà tornare a casa prima dei suoi genitori, perché loro non vogliono che lei frequenti più la sua casa. "Pensano ancora che abbiamo una relazione?", chiederà Suat e Sirin gli risponderà di sì. Il padre di Piril le spiegherà che lui è troppo vecchio per lei e Sirin si sentirà offesa: "Questo è un modo educato per dirmi che non ti piaccio". La ragazza si alzerà e andrà via, molto arrabbiata per il rifiuto velato di Suat, che tenterà inutilmente di trattenerla.

Prima di salutare Sirin, però, l'uomo le raccomanderà di fargli sapere cosa si dirà in famiglia del rapimento di Doruk e della nuova vita di Sarp. Sirin tornerà a casa e si metterà a dormire. L'indomani, la ragazza darà il buongiorno ai suoi genitori e andrà subito a fare una doccia. Hatice ne approfitterà per rimettere in ordine la sua stanza.

La scoperta di Hatice dal telefono di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 23 ottobre, Hatice rimetterà a posto i vestiti di Sirin e sentirà il suo telefono squillare. Guarderà il nome memorizzato sullo schermo e quando leggerà "Selin", si tranquillizzerà, pensando a una collega di Sirin, e lo lascerà squillare. A chiamare la ragazza, tuttavia, sarà Suat per avere notizie di Bahar, e visto che Sirin non risponderà, lui le manderà un messaggio.

Quando Hatice prenderà il telefono per spostarlo, non potrà fare a meno di vedere il messaggio di Suat: "Cos'ha detto Bahar ai tuoi genitori quando ha saputo che Sarp è sposato?". Per Hatice sarà sconvolgente capire che Sirin racconta a Suat tutto quello che succede in casa. Appena la ragazza uscirà dalla doccia dovrà affrontare sua madre: "Ci stai spiando", urlerà furiosa Hatice mostrandole il telefono. Sirin sarà pietrificata e non saprà cosa rispondere per negare l'evidenza. Le urla di sua madre, però, saranno così forti che Enver andrà a vedere per capire cosa stia succedendo.

La delusione di Bahar e il piano di Piril, Suat e Sirin

Nelle puntate precedenti, Sirin ha suggerito a Suat e Piril un piano per sbarazzarsi di Bahar, spiegando che sua sorella avrebbe dovuto vedere con i suoi occhi Sarp e la nuova famiglia, senza poter intervenire.

Sirin ha detto che era molto importante evitare un confronto tra Bahar e Sarp, perché lui certamente l'avrebbe convinta della sua buonafede. Piril ha accettato di collaborare e dopo aver convinto Sarp a fare un piccolo viaggio con i bambini, lo ha portato in un albergo. Nello stesso posto è stata attirata anche Bahar con una trappola: un sms di Sarp che le dava appuntamento lì. In questa occasione, la donna ha scoperto che suo marito aveva un'altra famiglia e due bambini e la delusione è stata grande. Per fermare ogni reazione, però, è intervenuto Munir che ha informato Bahar del rapimento di Doruk e Nisan e le ha intimato di non muoversi per proteggere la vita dei suoi figli.