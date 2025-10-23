Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Arif e Yusuf verranno portati in carcere dopo il ritrovamento dell'arma usata per uccidere Yeliz nel loro bar. In questa circostanza, il barista conoscerà la sua sorella avvocatessa, Kismet.

Yeliz uccisa, Arif e Yusuf finiscono in carcere

Yeliz verrà uccisa per errore dagli uomini di Nezir che cercheranno di rapire Bahar, Nisan e Doruk. I piccoli, insieme alla madre, verranno salvati da Sarp e portati in un rifugio sicuro.

Arif e Yusuf passeranno dei momenti difficili dopo la perdita di Yeliz.

Qualcuno metterà la pistola usata per uccidere la donna nella caffetteria gestita dal barista. Il mattino dopo, la polizia si presenterà per perquisire il locale. Arif e suo padre verranno accompagnati in questura dopo il ritrovamento dell'arma da fuoco. I due saranno trasferiti in una cella, non riuscendo a dare una spiegazione plausibile a tale scoperta.

Arif conosce la sua sorella Kismet

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Arif e Yusuf dovranno rinunciare alla consulenza del primo legale per poi richiederne un altro d'ufficio. Il barista farà la conoscenza di un'avvocatessa di nome Kismet, che riuscirà a capire cos'è accaduto a Yeliz. La nuova arrivata crederà che, dietro alla morte della donna, ci sia la scomparsa di Bahar.

L'avvocatessa informerà Arif che tutto questo è stato causato da Sarp, creduto morto per molti anni. Il barista rifiuterà l'aiuto legale di Kismet ma poi ci ripenserà quando scoprirà che è sua sorella in quanto figlia di Yusuf. L'avvocatessa chiederà ad Arif di mantenere il segreto sulla sua identità al loro padre.

Bahar ha scoperto che Sarp ha una seconda famiglia

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Bahar ha raggiunto un albergo per incontrare Sarp come le era stato detto in un messaggio, in realtà, inviato da Sirin. La perfida giovane ha organizzato una trappola ai danni della sorellastra per farle scoprire che suo marito si è rifatto una vita con Piril. Bahar è rimasta attonita quando ha visto Sarp insieme alla nuova famiglia nell'hall dell'albergo.

In questo circostanza, la donna è stata avvicinata da Munir, il quale l'ha informata di aver preso in ostaggio i suoi due bambini come gesto di avvertimento. Il tirapiedi di Suat ha rivelato a Bahar di aver già rilasciato Nisan e Doruk, volendo soltanto farle capire quanto fosse vulnerabile.

Hatice, invece, ha rimproverato sua figlia Sirin dopo il ritrovamento di alcuni oggetti in camera sua. La ragazza si è quindi recata da Enver per informarlo che i soldi della liquidazione erano in realtà di Bahar.