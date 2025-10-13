Bahar scoprirà che Sarp ha una seconda famiglia con Piril nelle puntate de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre: per lei sarà un grande dolore, ma non potrà reagire.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà pietrificata di fronte a Sarp, felice con Piril e i gemelli, ma Munir le ordinerà di non muoversi perché Doruk e Nisan sono stati rapiti. Dopo questa terribile esperienza, Bahar tornerà a casa e deciderà di cambiare vita e chiudere per sempre con Sarp. Nel frattempo, Hatice si renderà conto che Sirin spia la famiglia per informare Suat di tutti i movimenti.

La donna sarà furiosa, ma la ragazza riuscirà a ribaltare tutto accusandola davanti a Enver di aver preso i soldi di Sarp.

Il messaggio di Sarp e la trappola a Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano una settimana molto difficile per Bahar, che passerà dalla gioia al pianto nel giro di pochi minuti. Tutto avrà inizio quando la donna riceverà un messaggio da parte di Sarp, che le darà appuntamento il giorno seguente. In realtà, si tratterà di una trappola tesa da Suat, Piril e Sirin per distruggere definitivamente il legame tra Bahar e suo marito. Bahar si recherà all'incontro piena di speranza e in cerca di risposte, ma vivrà un vero incubo. Non ci sarà Sarp ad aspettarla, ma Munir che, senza farsi vedere in volto, la informerà che Doruk e Nisan sono stati rapiti.

Bahar sarà pietrificata dalla paura, ma Munir le assicurerà che ai bambini non succederà nulla se lei non avrà reazioni a quello che vedrà. Bahar si volterà nel punto in cui le indicherà Munir e vedrà arrivare Sarp con Piril e i due gemelli, in procinto di partire. Vedere suo marito felice con una nuova famiglia sarà per Bahar qualcosa di sconvolgente, ma il timore per Doruk e Nisan sarà più forte. La donna tornerà a casa in preda al terrore e quando vedrà i suoi figli che stanno bene non chiederà altro: Bahar sarà decisa a chiudere ogni rapporto con Sarp e non vorrà più saperne niente di lui.

Hatice scoprirà l'inganno di Sirin

Nelle puntate de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre, Hatice scoprirà che Sirin sta spiando la sua famiglia ed è in contatto con Suat.

La donna sarà furiosa con sua figlia e questa volta non gliela farà passare liscia. Enver, allarmato dalle urla, raggiungerà le due donne nella stanza per capire cosa stia succedendo. Sirin, pur di impedire ad Hatice di rivelarle il suo tradimento, dirà a suo padre che la donna ha preso i soldi di Sarp di nascosto e gli ha mentito per giorni. Per Enver sarà l'ennesima delusione e uscirà di casa in lacrime, mettendo di nuovo in discussione il suo matrimonio. Nel frattempo, Sarp chiederà a Munir di aiutarlo a metterlo in contatto con Bahar, ignaro di tutto quello che è accaduto. La donna, invece, sarà decisa a cambiare vita partendo da un nuovo lavoro e sosterrà un colloquio al locale di Emre che avrà di lei un'ottima impressione.

Il patto tra Sirin, Piril e Suat contro Bahar

Nelle puntate precedenti, Sirin ha giurato a Piril: "Mia sorella pagherà per aver distrutto la mia famiglia". La ragazza convincerà la moglie di Sarp a fidarsi di lui e stringerà un patto con lei e Suat per organizzare un piano. Piril dovrà occuparsi di far pace con Sarp, mentre Suat manderà a Bahar un finto messaggio con un appuntamento. Infine, Sirin avrà il compito di osservare le reazioni della sua famiglia e informare Suat su tutto quello che succede. Bahar, intanto, ha vissuto giorni molto complicati perché Nisan e Doruk non fanno altro che chiederle quando tornerà Sarp e perché sia andato via.