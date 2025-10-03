Bahar respingerà Sarp con disprezzo nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Yeliz è deceduta per colpa tua".

Le anticipazioni rivelano che Arif andrà a prendere Bahar dallo chalet e Doruk e Nisan gli correranno incontro per abbracciarlo. Sarp si renderà conto del forte legame che c'è tra i bambini, Bahar e Arif e soffrirà. Però, non riuscirà a impedire a Bahar di allontanarsi con Arif per andare al cimitero da Yeliz.

Bahar disperata quando saprà che Yeliz è deceduta

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar apprenderà che Yeliz è morta e per lei sarà un momento terribile.

La donna chiederà ai figli di lasciarla da sola e si chiuderà nella stanza per sfogare tutto il suo dolore. Nisan e Doruk resteranno con Sarp e non potranno fare a meno di fargli delle domande. Il bambino vorrà sapere da suo padre come sono andate le cose e Sarp gli dirà che Yeliz è stata colpita da un proiettile. Quando Bahar uscirà dalla sua stanza, non vorrà più saperne del marito: "Vorrei che fossi morto. Non toccarmi, Yeliz è morta per colpa tua". Piril assisterà alla scena e soffrirà vedendo il grande dispiacere negli occhi di Sarp. Nel frattempo, dopo aver sentito Bahar e aver ricevuto la posizione, Arif si metterà in viaggio per correre da lei. Quando Sarp verrà a sapere dell'arrivo del suo rivale, proverà a scoraggiare Bahar: "Non puoi andare da nessuna parte, è pericoloso".

La donna non degnerà Sarp neanche di uno sguardo e lo ignorerà totalmente mentre risponderà al telefono. "Esco adesso", dirà ad Arif, che l'aspetterà fuori in macchina. I bambini insisteranno per andare con la loro mamma, ma Bahar chiederà loro di restare con Sarp, assicurando che tornerà entro sera.

Bahar e Arif diretti al cimitero da Yeliz

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar concederà ai suoi figli di vedere Arif prima di andare via. I bambini gli correranno incontro appena lo vedranno al cancello e lui li abbraccerà con affetto. Anche Bahar abbraccerà Arif in lacrime e Sarp assisterà alla scena, impotente. Appena si siederà in macchina, la donna chiederà di sapere tutto sulla morte di Yeliz prima di andare a trovarla al cimitero.

"Quando sei andata via è partito un colpo", racconterà Arif, "C'era un gruppo di uomini e quando sono salito per Yeliz non c'era già più niente da fare". Bahar chiederà all'uomo di fermarsi e scenderà dall'auto per prendere un po’ d’aria. La donna si sentirà fortemente in colpa: "Dovevo dire tutto alla polizia dall'inizio". Arif riuscirà a far calmare Bahar e le spiegherà come se la stanno cavando senza di lei. L'uomo racconterà che Ceyda ha sofferto particolarmente per la scomparsa di Yeliz e lei e Hatice lavorano al bar.

L'abbraccio che ha spento le speranze di Arif

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha bussato alla porta di Bahar e l'ha abbracciata dopo quattro anni di assenza. La donna ha scoperto all'improvviso che suo marito è vivo e si è lasciata andare alla felicità del momento.

Sarp, tuttavia, non le ha dato nessuna spiegazione, perché è stato con lei solo qualche minuto prima di andare via. L'uomo ha promesso a Bahar che sarebbe tornato presto a prendere lei e i bambini. Arif ha assistito alla scena e si è rassegnato all'idea di aver perso per sempre la sua amata. Ricostruire la famiglia di un tempo, però, è impossibile per Bahar e Sarp, anche perché lui è sposato con un'altra donna.