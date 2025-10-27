Bahar sarà costretta a convivere con Piril e i gemelli nelle puntate de La forza di una donna dal 3 all'8 novembre: l'altra moglie di Sarp raggiungerà lo chalet e si sistemerà lì con i bambini e la tata.

Per Bahar sarà molto difficile restare in quella casa, anche perché non avrà neanche la possibilità di mettersi in contatto con i suoi cari. La donna ignorerà ancora la morte di Yeliz mentre al quartiere si svolgeranno i suoi funerali. Ceyda sarà distrutta dal dolore e il ricordo dell'amica persa continuerà a tormentarla.

La fuga e la delusione allo chalet di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp porterà moglie e figli in uno chalet in montagna per fuggire da Nezir. La casa deluderà Bahar, Doruk e Nisan: sarà gelida e non ci saranno cibo e acqua. Sarp sarà furioso con Munir che non ha mantenuto le promesse e dopo qualche giorno almeno i problemi pratici saranno risolti. Il braccio destro di Suat farà arrivare provviste e giochi per i bambini che si sentiranno felici con la famiglia riunita. Bahar, tuttavia, faticherà molto a riprendere con Sarp il rapporto di un tempo e la situazione sarà sempre tesa. A peggiorare tutto sarà Piril che sapendo suo marito in compagnia della prima famiglia penserà di raggiungerlo.

La donna non riuscirà a restare lontana da Sarp pensando che lui sia ormai felice accanto a Bahar. Piril prenderà i gemelli e la tata e busserà allo chalet, lasciando Bahar senza parole. La donna si sistemerà in casa raccontando a Sarp una bugia: l'hotel in cui alloggiava non era più sicura. Per Bahar sarà ancora più difficile la convivenza forzata con la nuova moglie di Sarp, anche se lui dimostrerà più volte di tenere solo a lei e umilierà Piril con la sua distanza.

I funerali di Yeliz e il dolore di Ceyda

Nelle puntate de La forza di una donna dal 3 all'8 novembre, Hatice, Enver, Arif e Ceyda piangeranno la morte di Yeliz. I quattro amici condivideranno il grande dolore per la grave perdita e parteciperanno ai funerali, mentre Bahar, ignara di tutto, si sforzerà di condividere die momenti con suo marito e i bambini.

A soffrire maggiormente per Yeliz sarà Ceyda che non riuscirà neanche a rientrare in casa senza pensare ai terribili momenti in cui la sua amica ha perso la vita. Bahar, invece, farà un sogno in cui apparirà Yeliz vestita da sposa e ne sarà turbata. La donna non avrà la minima idea della grave tragedia che ha colpito tutti a Tarablasi, perché Sarp continuerà a nasconderle che Yeliz è morta.

I progetti distrutti di Yeliz, Ceyda e Bahar

Nelle puntate precedenti, Yeliz, Ceyda e Bahar si sono promesse di restare sempre unite e ripartire dalla ricerca di un nuovo lavoro. Per le tre amiche sembrava l'inizio di un periodo molto sereno, ma tutto è stato sconvolto dall'arrivo di Sarp. Quest'ultimo, infatti, è arrivato a casa di Bahar in piena notte per portare via lei e i bambini in un posto isolato.

L'uomo ha solo spiegato che erano in pericolo e ha costretto sua moglie a seguirlo contro la sua volontà. Yeliz e Ceyda sono rimaste da sole e, poco dopo, sono arrivati gli uomini di Nezir alla ricerca di Sarp e Bahar. Tra Yeliz e uno di loro c'è stato uno scontro e la donna ha avuto la peggio perché è stata colpita da un proiettile che è stato fatale. Bahar non ha vissuto questi terribili momenti e non ha avuto la possibilità di sapere nulla perché Sarp le ha impedito di telefonare ai suoi.