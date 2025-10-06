Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano nuovi litigi e sotterfugi tra i protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a sabato 18 ottobre su Canale 5, Sarp consegnerà del denaro a Hatice ed Enver da destinare a Bahar, ma il sarto non vorrà saperne. Intanto, Sarp invierà anche un messaggio alla sua prima moglie per fissare un incontro con lei. Nel frattempo, Arif verrà rifiutato dalla fidanzata, che gli chiederà di non aiutarla più. Ci sarà spazio anche per Sirin, che vedrà Piril.

Sarp chiede a Bahar di incontrarsi il prima possibile

Sarp chiederà ai suoi ex suoceri, Hatice ed Enver, di consegnare personalmente a Bahar il denaro che ha portato per lei. Tuttavia, il sarto non vorrà eseguire il favore richiesto dal genero. Nel frattempo, Ceyda non troverà il coraggio di confessare a Yeliz quanto accaduto a casa di Jale, assumendo un atteggiamento strano e sfuggente. Intanto, Bahar cercherà un modo per rintracciare Sarp e chiederà aiuto a sua sorella Sirin. Proprio in quel momento, Sarp si farà vivo con un messaggio in cui le chiederà di incontrarsi il prima possibile.

Sirin, Suat e Piril vogliono fare uscire di scena Bahar

Nel frattempo, le macchinazioni di Sirin continueranno con la complicità di Suat, che la accompagnerà a un appuntamento con Piril.

L’incontro avrà uno scopo ben preciso: i tre cercheranno di accordarsi e fare fronte comune per impedire che Sarp torni insieme a Bahar. Quest’ultima, ormai consapevole che suo marito è vivo, prenderà le distanze da Arif. La donna sarà molto chiara con il barista: rifiuterà il suo aiuto e gli dirà apertamente di non continuare a perdere tempo con lei, perché non si sente degna delle sue premure e della sua gentilezza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar ha riabbracciato Sarp

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar è stata operata grazie al midollo osseo donatole da sua sorella Sirin. Quest’ultima ha ricattato Sarp, costringendolo a spogliarsi in camera da letto e fotografandolo in pose compromettenti, per far credere a tutti di aver avuto un incontro intimo con lui.

Parallelamente, Sarp ha rivisto i suoi figli e si è poi presentato a casa di Bahar. Quando la donna ha aperto la porta e si è trovata di fronte al marito, che credeva morto da cinque anni, è rimasta sconvolta. I due si sono abbracciati tra le lacrime, sotto lo sguardo commosso dei familiari di Bahar. In seguito, la madre di Doruk ha scoperto che tutti i suoi amici e parenti erano a conoscenza della verità su suo marito, ma nessuno le aveva mai comunicato la notizia. Intanto, Sirin è tornata a vivere a casa di Suat, rivelandogli che Sarp si era recato dalla sua prima moglie. Nel quartiere, nel frattempo, sono arrivati degli uomini incaricati di sorvegliare l’appartamento di Bahar e monitorare i movimenti alla ricerca di Sarp. Arif, però, ha iniziato a osservare con sospetto quei loschi individui che hanno affittato la casa accanto al suo bar.