Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 3 a sabato 8 novembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Ceyda sarà in grande difficoltà a causa della morte della sua amica Yeliz. Emre, intanto, riceverà la visita di sua cugina Idil, che gli chiederà di riavere il suo posto di lavoro in caffetteria.

Ceyda soffre per la perdita di Yeliz

Bahar e Sarp, nella casa di montagna dove hanno trovato riparo, fingeranno di andare d'accordo per il bene dei figli Nisan e Doruk.

A un certo punto Bahar scoprirà che il caricabatteria non ha caricato il suo telefono, quindi deciderà di uscire a comprarne un nuovo.

Intanto Ceyda verrà consolata da Hatice in seguito alla morte di Yeliz. La cantante continuerà a pensare alla sua defunta amica, arrivando a immaginare di vederla e di sentirla ovunque.

Emre ritrova sua cugina Idil

Intanto Piril raggiungerà la casa di montagna, ignorando i consigli di Suat e di Munir, temendo il riavvicinamento tra Bahar e Sarp. Quest'ultimo apparirà molto infastidito dalla presenza della seconda moglie, ma lei gli racconterà che era in pericolo a causa di Nezir.

Nisan e Doruk, intanto, faranno la conoscenza dei suoi fratellastri mentre Emre riceverà la visita della cugina Idil, intenzionata a riprendersi il posto di lavoro al bancone del bar. Ma il barista comunicherà alla parente di aver ormai affidato il ruolo a Bahar.

Emre, preoccupato per le assenze della protagonista a lavoro, si recherà a Tarlabasi dove chiederà notizie a Ceyda. Quest'ultima non riuscirà a proferire parola, ancora dilaniata per la morte dell'amica. Ben presto Emre farà la conoscenza di Arif che verrà rassicurato da Bahar sulla sua salute e quella dei bambini. Allo stesso tempo, la convivenza tra la protagonista, Piril e Sarp apparirà sempre più tesa.

Ceyda ha lasciato da sola Bahar al colloquio di lavoro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine mese, Sarp ha cercato di mettersi in contatto con Bahar senza esporsi al pericolo. L'uomo ha consegnato un telefono ad Enver, chiedendogli di farsi chiamare al più presto dalla prima moglie.

Ceyda, intanto, ha lasciato da sola Bahar al colloquio come cassiera nel bar di Emre. La donna ha voluto sapere perché la sua amica sia improvvisamente sparita. Cesmeli ha così scoperto che Emre è il padre biologico del figlio di Ceyda.

Infine Munir ha avvertito Suat dell'intenzione di Nezir di rapire Bahar, Nisan e Doruk.