Nelle nuove puntate della soap Tv La forza di una donna in onda dal 20 al 25 ottobre, Bahar scoprirà che Sarp ha un'altra famiglia, composta da Piril e dai gemellini Ali e Ömer. Doruk manifesterà una certa gelosia verso i fratellini mentre Bahar cercherà di andare avanti con la sua vita, cercando di dimenticare il passato e cercando un nuovo lavoro. Enver scoprirà invece che Hatice gli ha mentito sull'origine del denaro trovato in casa.

Bahar sconvolta: Sarp ha un'altra moglie e altri due figli

Per Bahar arriverà il momento di scoprire un'amara verità riguardante Sarp.

Sarà Sirin a metterla in condizione di scoprire che Sarp ha un'altra moglie e altri due figli. Bahar vedrà da lontano il marito insieme alla seconda moglie e ai gemelli Ali e Omer in una hall di un hotel e rimarrà turbata. La donna non si avvicinerà a loro e non farà nessuna scenata e questo perché Munir le farà credere che, in caso contrario, lui avrebbe fatto rapire Nisan e Doruk. Spaventata da ciò che potrebbe accadere ai suoi figli, Bahar se ne tornerà a casa dove troverà i bambini sani e salvi. Bahar tirerà un sospiro di sollievo e deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. Per prima cosa, cercherà lavoro e si presenterà insieme a Ceyda da Emre per il ruolo da cassiera.

Doruk geloso dei fratellastri: trame dal 20 al 25 ottobre

Hatice scoprirà che Sirin sta spiando la sua famiglia ed è in contatto con Suat e affronterà il muso duro della figlia. Enver verrà attirato dalle urla delle due donne e vorrà sapere cosa sta accadendo . Sirin, pur di non essere smascherata dinnanzi al padre, confesserà a Enver che il denaro in possesso di Hatice non è quello della sua liquidazione ma sono soldi ricevuti da Sarp. Enver scoprirà così che la moglie gli ha mentito e uscirà di casa in lacrime. Nel frattempo il piccolo Doruk inizierà a manifestare i primi segni di gelosia verso i fratellastri. Sarp, ignaro che Bahar ha scoperto la verità su Piril e sui gemellini, vorrà entrare in contatto con lei e farà recapitare a Enver un cellulare da consegnare alla donna.

La forza di una donna sfiora il 25% di share

La forza di una donna continua ad essere una delle soap Tv più seguite del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Basti pensare che nel day feriale riesce a sfiorare il 25% di share mentre la puntata extra large del sabato pomeriggio tiene incollati una media di 2,1 milioni di telespettatori per uno share del 22-23%, facendo meglio di Verissimo che si ferma al 21% di share. Proprio nella puntata del talk di Silvia Toffanin andata in onda lo scorso 11 ottobre, è stata ospite l'attrice Seray Kaya che, ne La forza di una donna interpreta Sirin. Ospitata che fa, seguito a, quella diÖzge Özpirinççi,, la Bahar della serie tv turca.