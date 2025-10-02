Nel corso delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Sarp Cesmeli deciderà di essere sincero con Bahar Cesmeli, rivelandole i motivi che lo hanno tenuto lontano per quattro anni. Il racconto sconvolgerà così tanto Bahar da spingerla a schiaffeggiare il marito.

Sarp confessa a Bahar i motivi della sua lunga assenza

Arif aiuterà Bahar a fuggire dal rifugio segreto dove Sarp l’aveva portata per proteggerla da Nezir. Il piano verrà fermato da Sarp, che proibirà alla prima moglie di andarsene con i loro figli. Bahar non se la sentirà di andare via da sola, preferendo rimanere con Nisan e Doruk.

Sarp si renderà disponibile a un confronto chiarificatore con Bahar per svelarle le ragioni per cui è sparito per oltre quattro anni. L'uomo le racconterà di essere caduto dal traghetto mentre stava tornando a casa a causa di Sirin che l'aveva accusato di molestie di fronte a molte persone. Bahar resterà pietrificata quando Sarp le giurerà di non aver mai avuto una relazione extraconiugale con sua cognata. La situazione incandescente peggiorerà quando Sarp dirà alla moglie di aver ucciso l'ex fidanzato di Piril nella stessa notte in cui è caduto dalla barca.

Bahar prende a schiaffi il marito

Sarp le spiegherà di essere rimasto ferito da uno degli uomini di Mert. L'uomo aggiungerà che Suat lo aveva aiutato, facendo credere a tutti che fosse morto grazie al mancato ritrovamento del corpo.

Cesmeli si arrabbierà ancor di più quando scoprirà che Suat aveva preferito escluderla per evitare che Nezir la trovasse. La protagonista domanderà sdegnata come abbia potuto tacere per tutto questo tempo poiché a quell'epoca era incinta di Doruk. La rabbia non diminuirà nemmeno quando Sarp le giurerà di aver provato a mettersi in contatto con lei, ma di essere stato nuovamente ingannato da Sirin, che gli aveva fatto credere che fosse morta in un incendio. Bahar, disgustata, arriverà a schiaffeggiare Sarp, che invece proverà a baciarla con forza, ricevendo un suo rifiuto.

Hatice ed Enver non sono riusciti a distruggere il telefono di Sirin

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna, andati in onda a inizio ottobre su Canale 5, Hatice ed Enver sono riusciti a rintracciare il telefono di Sirin con l'intenzione di distruggerlo, ma sono stati fermati.

Il sarto e la moglie avevano intenzione di eliminare le prove della storia tra Sirin e Sarp per evitare ulteriori problemi con Bahar.

Arif, invece, ha accompagnato Doruk e Nisan a scuola. La bambina ha avuto un improvviso attacco di pianto.