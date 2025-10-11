Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna (Kadin) in onda prossimamente su Canale 5, Enver organizzerà una trappola ai danni di Sirin Sarikadi (Seray Kaya) dopo la scoperta che potrebbe essere coinvolta nella morte di Sarp. L'uomo riuscirà a far ammettere i crimini commessi alla figlia, all'oscuro di essere registrata dalla polizia che non esiterà ad arrestarla.

Arif rivela a Enver e Bahar che Sirin potrebbe aver ucciso Sarp

Tutto inizierà quando Sirin deciderà di distruggere la mensa dove lavora, arrivando persino a minacciare Ceyda.

Il padre deluso costringerà la figlia a pagare i danni, utilizzando l'eredità che le ha lasciato sua madre Hatice. L'uomo tenterà di dare una lezione a Sirin ma fallirà miseramente.

La situazione diventerà ancora più difficile quando Arif (Feyyaz Duman) rivelerà ad Enver e Bahar che Sirin potrebbe essere coinvolta nella morte di Sarp (Caner Cindoruk) dopo aver spiato una sua confessione. Questa rivelazione preoccuperà moltissimo Enver, che inizierà a domandarsi fino a dove la cattiveria di Sirin possa spingersi.

Enver fa arrestare Sirin

La storyline subirà uno scossone quando Kismet proporrà ad Enver di organizzare una trappola per Sirin. L'avvocatessa suggerirà all'uomo di parlare con sua figlia dell'omicidio di Sarp, consapevole che andrà da lui per chiedergli dei soldi.

I due, a questo punto, metteranno in azione un piano ai danni di Sirin, ignara di essere registrata da un microfono nascosto.

Durante l'incontro, la sorellastra di Bahar ammetterà di aver commesso molti reati. La polizia farà irruzione nell'abitazione per arrestare la donna, che proverà a chiedere aiuto ad Enver. Il sarto permetterà che sua figlia venga portata via dagli agenti. Sirin sarà portata in carcere e poi internata in un ospedale psichiatrico di massima sicurezza dove rimarrà isolata dal mondo.

Bahar ha allontanato tutti dopo aver scoperto che le hanno taciuto la verità su Sarp

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, Bahar (Özge Özpirinççi) ha allontanato tutti dopo aver scoperto che non le avevano detto che Sarp era ancora vivo.

La donna è comunque rimasta all'oscuro che suo marito si è rifatto una vita accanto a Piril. Allo stesso tempo, Sarp ha scoperto che gli uomini di Nezir hanno messo sotto sorveglianza la casa di Bahar.

Arif, invece, ha ripreso l'anello della madre che era stato venduto. L'uomo e Ceyda hanno sospettato che sopra il mercato vivessero alcuni uomini intenzionati a sorvegliare le mosse di Bahar. Arif ha, quindi, avvisato la protagonista di nutrire dei sospetti su quelle persone.