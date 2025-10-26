Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Nezir farà intendere a Sarp di avere intenzione di fare del male al piccolo Doruk. Sarp inizierà ad avere paura per la sorte di suo figlio, che in realtà trascorrerà un pomeriggio con Nezir all’insegna del giardinaggio.

Sarp e Munir vengono rinchiusi in un magazzino dagli uomini di Nezir

Sarp si precipiterà da Nezir insieme a Munir quando scoprirà che entrambe le sue due famiglie sono state rapite. Chiederà al nemico di lasciare i suoi familiari in cambio della sua vita, ma lui lo rinchiuderà insieme a Munir in un magazzino.

Nezir vorrà vendicarsi della morte di suo figlio Mert facendo soffrire a Sarp le pene dell'inferno. Farà in modo che Munir venga attaccato da uno sciame di api, dopo averlo ricoperto di miele. L'uomo verrà salvato dalla prontezza di spirito di Sarp, che ucciderà lo sciame.

Alcuni giorni dopo, Nezir si recherà da Sarp insieme al fidato Azmi, obbligandolo a scegliere tra tre carte capovolte. L'uomo farà intendere a Sarp di aver intenzione di far del male al piccolo Doruk.

Sarp teme che sia successo qualcosa di grave a Doruk

Nezir non farà del male a Doruk: gli darà solo delle lezioni di giardinaggio durante una giornata trascorsa insieme. All'oscuro di tutto, Sarp sarà particolarmente agitato, temendo che sia successo qualcosa di grave al bambino.

La situazione sarà destinata a complicarsi quando gli uomini di Nezir impediranno a Suat di recarsi in commissariato per denunciare il rapimento di Piril. L'uomo verrà portato nella villa di Nezir e rinchiuso insieme a Sarp e Munir. Fortunatamente, qualcuno sarà sulla pista per inchiodare il cattivo di fronte alle sue responsabilità.

Sarp ha chiesto a Enver di consegnare un telefono a Bahar

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a fine ottobre su Canale 5, Yeliz ha annunciato di aver superato un colloquio per un posto di lavoro alla quale aveva partecipato anche Bahar. Nel frattempo, Sarp ha fatto recapitare a Enver una busta contenente un telefono con l'intenzione di farsi chiamare da Bahar il più presto possibile.

Non fidandosi, Enver ha provato a chiamare il numero, ricevendo la risposta di Sarp.

Doruk, invece, ha mostrato segni di gelosia nei confronti dei fratellastri, mentre Piril si è accorta che Sarp ha memorizzato il numero telefonico della prima moglie con "Mia Bahar" e per questo è andata su tutte le furie. La donna ha parlato con suo padre Suat, insistendo per ascoltare le conversazioni tra suo marito e Bahar.