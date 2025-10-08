Sirin avrà un nuovo obiettivo nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sposerò Suat" dirà a Piril minacciando di prendere tutti i soldi dell'uomo.

Le anticipazioni rivelano che Sirin si troverà senza un tetto sulla testa dopo l'ennesimo litigio con Enver. La ragazza proverà a bussare alla porta di Bahar che la manderà via e chiederà aiuto a Emre, l'ex fidanzato di Ceyda con cui inizierà una frequentazione. Il ragazzo, tuttavia, si accorgerà subito di che pasta è fatta, e non appena scoprirà le sue bugie la lascerà. A quel punto Sirin si recherà da Piril.

Sirin sola senza una casa dove andare

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a rendere la vita impossibile a Bahar. La ragazza non potrà in alcun modo accettare la serenità di sua sorella e per questo le dirà che per mesi le hanno nascosto delle foto. Bahar insisterà per scoprire di cosa parla Sirin e alla fine vedrà le immagini di sua sorella con Sarp, a letto. Questo segnerà per Bahar un punto di non ritorno e la sua reazione nei confronti di Sarp sarà furiosa. Enver non sopporterà più tutto il male che ha seminato Sirin e dopo l'ennesimo litigio la ragazza farà i bagagli e lascerà la casa dei suoi genitori. Sirin si presenterà a casa di Bahar con la valigia, ma sua sorella non avrà nessuna intenzione di ospitarla e la caccerà via in malo modo.

Alla ragazza non resterà che chiamare a Emre, l'ex fidanzato di Ceyda con sui ha iniziato una conoscenza, per chiedere il suo aiuto. Il ragazzo, sebbene siano ancora all'inizio della frequentazione, non le volterà le spalle e la accoglierà a casa sua. Sirin racconterà a Emre una versione totalmente distorta della realtà. In lacrime, gli racconterà che Sarp l'ha molestata e che i suoi l'hanno cacciata di casa. Impietosito, Emre non negherà la sua ospitalità, ma presto per Sirin le cose si complicheranno ulteriormente. Piril, infatti, per vendicarsi di lei, invierà al ragazzo le foto di Sirin e Sarp a letto. Emre capirà di essere stato ingannato e lascerà Sirin senza darle una seconda possibilità.

A quel punto, la ragazza telefonerà a Suat, sperando di ricucire quel rapporto che avevano un tempo.

Piril si vendicherà di Sirin rovinando la sua relazione appena nata con Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin non riuscirà a contattare Suat che non risponderà alle sue chiamate. La ragazza andrà direttamente alla villa e chiederà di Piril per affrontarla faccia a faccia, visto che è l'unica a possedere le foto con Sarp. La figlia di Suat si divertirà molto vedendo Sirin disperata e ammetterà di aver mandato quelle foto a Emre con piacere. "Ora sai cosa si prova ad essere vittima della cattiveria gratuita", dirà Piril a Sirin che le giurerà vendetta. "Dov'è Suat?" chiederà la ragazza a Piril che le spiegherà che suo padre non è in casa ma non le risponderà mai al telefono perché glielo ha promesso.

Sirin riderà: "Prenderò tutti i tuoi soldi", avvertirà, "Sposerò Suat". Piril spiegherà alla ragazza che suo padre non vuole più avere a che fare con lei, ma Sirin insisterà dicendole che un uomo anziano come Suat non può resistere al suo fascino.

Suat ha sempre tenuto conto della giovane età di Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Piril odia Sirin perché lei le ha fatto credere di essere l'amante di Suat. In realtà la ragazza non è mai stata con l'uomo che l'ha sempre respinta a causa della sua giovane età. Suat l'ha sempre accolta in casa e l'ha ricoperta di regali perché Sirin era molto preziosa per lui. La ragazza, infatti, ha spiato Enver e Hatice per riportare a Suat tutto quello che succedeva in casa sua.

Tra Piril e Sirin c'è stato un riavvicinamento per fare in modo che Sarp e Bahar non tornassero insieme. Le due hanno unito le loro forze per raggiungere l'obiettivo comune con l'aiuto di Suat, ma il loro rapporto non è mai diventato un'amicizia.