Arif accoglierà Doruk e Nisan al bar subito dopo il rapimento nella puntata de La forza di una donna di martedì 21 ottobre e li terrà con sé in attesa del ritorno di Bahar.

Le anticipazioni rivelano che la donna tornerà da Arif in lacrime: "Hanno rapito i miei bambini". Lui tranquillizzerà la donna e le spiegherà che Nisan e Doruk stanno bene e sono nella sua caffetteria. Bahar abbraccerà i suoi figli che continueranno a chiederle di Sarp, ma lei sarà troppo spaventata per pensare ancora a suo marito.

Doruk e Nisan verranno rilasciati al quartiere

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar cadrà nella trappola tesa da Suat, Sirin e Piril. La donna, convinta di recarsi all'appuntamento con Sarp, andrà all'hotel indicato sul messaggio ricevuto. Mentre aspetterà suo marito, Bahar incontrerà Munir che la informerà che Doruk e Nisan sono stati rapiti e le intimerà di non avere nessuna reazione a quello che sta per vedere. Pur di salvare i suoi figli, Bahar sarà disposta a tutto e sarà obbligata a guardare Sarp felice con Piril e i loro gemelli senza poter intervenire. La donna sarà pietrificata nell'apprendere che il suo amato in sua assenza si è rifatto una famiglia, ma la paura di perdere Doruk e Nisan sarà più forte di qualunque cosa.

Bahar sarà portata via da Munir e i suoi uomini, ma nel frattempo continuerà a piangere e a implorarli di lasciare andare i suoi figli. In realtà, Doruk e Nisan staranno benissimo perché appena raggiunto l'obiettivo di mostrare a Bahar la famiglia di Sarp, i sequestratori li rilasceranno al quartiere. I bambini scenderanno dall'auto in preda all'euforia, ancora convinti di poter vedere il loro padre, e andranno incontro ad Arif. Quest'ultimo sarà molto preoccupato nel vederli uscire da un'auto di lusso e chiederà loro come mai siano tornati da scuola. "Un amico di papà è venuto a prenderci", risponderà Doruk con un giocattolo tra le mani. Il barista capirà subito che qualcosa non va e una volta sistemati i bambini nel bar parlerà con Peyami, chiedendogli di tenere d'occhio tutta la zona.

Poco dopo arriverà Ceyda che si domanderà cosa ci facciano i bambini al bar in orario scolastico.

Arif pronto a sostenere Bahar al suo ritorno

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 21 ottobre, Ceyda e Arif saranno molto preoccupati per Bahar, certi che non avrebbe mai lasciato i suoi bambini nelle mani di sconosciuti. Quest'ultima si troverà nel furgone di Munir e nessuno risponderà alle sue domande. Quando vedrà il mezzo fermarsi, Bahar continuerà a bussare all'autista chiedendo dove si trovino, visto che tutti i finestrini saranno oscurati. L'uomo abbasserà il pannello che li divide, le ridarà il telefono e la inviterà a scendere dal furgone. Bahar si ritroverà nel suo quartiere e correrà da Arif, in lacrime: "Hanno rapito i miei bambini" dirà.

L'uomo tranquillizzerà subito Bahar, dicendole che Doruk e Nisan stanno bene e sono al bar. La donna andrà incontro ai suoi figli e li abbraccerà emozionata, mentre loro, ignari di tutto avranno solo una domanda: "Dov'è papà?".

Il piano di Piril, Suat e Sirin riuscirà perfettamente

Quello che accadrà a Bahar farà parte di un piano preciso architettato da Sirin, Piril e Suat che hanno unito le loro forze per separarla da Sarp. I tre hanno capito che l'amore tra marito e moglie è ancora forte e mostrarle le foto con Sirin o dirle che Sarp ha una nuova famiglia non sarebbe bastato. Secondo Piril, infatti, l'uomo avrebbe trovato in ogni caso le parole giuste per spiegare a Bahar la situazione e lei lo avrebbe compreso e riaccolto.

Per evitare qualsiasi chiarimento tra Sarp e la sua amata, quindi, Piril e Suat hanno organizzato una trappola. Bahar ha ricevuto un finto sms da Sarp che le ha dato appuntamento per un incontro. Nel frattempo, Piril ha fatto pace con suo marito e lo ha convinto ad una breve gita con i bambini. La donna ha fatto in modo che Sarp la raggiungesse in hotel proprio quando Bahar era lì ad aspettarlo, per metterla di fronte alla realtà come se fosse accaduto tutto per caso. Infine, Doruk e Nisan sono stati rapiti e Munir ha mostrato a Bahar i due bambini nelle mani dei rapitori, intimandole di non avvicinarsi a Sarp per nessun motivo. Il piano riuscirà perfettamente: la delusione sarà enorme per Bahar, ma lo spavento sarà ancora più forte e non avrà più intenzione di mettere in pericolo la vita dei suoi bambini.