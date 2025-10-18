Piril proverà a baciare Sarp ma lui la respingerà nella puntata de La forza di una donna di giovedì 23 ottobre: per lei sarà un duro colpo.

Le anticipazioni rivelano che Sarp si darà da fare per cercare una casa sicura per Bahar e i bambini e Piril proverà ad appoggiarlo sperando di guadagnare la sua fiducia. L'uomo, però, dimostrerà di aver il cuore ormai occupato e per Piril sarà una forte sofferenza. Nel frattempo Bahar, ignara di tutto, penserà alla sua vita senza Sarp, decisa ad andare avanti da sola.

Bahar pronta a pensare al futuro senza Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà decisa a voltare pagina: "Voglio essere felice", dirà a Ceyda e Yeliz prima di abbracciarle. Dopo il rapimento di Doruk e Nisan, la protagonista avrà le idee chiare e chiuderà totalmente con il passato. Bahar darà le scarpe di Sarp a Hatice e le chiederà di buttarle via. La donna andrà in giro per la città alla ricerca di una lavoro ed entrerà in un negozio di abiti da sposa per chiedere un colloquio. Mentre Bahar progetterà la sua nuova vita, Sarp non farà altro che pensare a lei e ai bambini. L'uomo chiederà a Munir di cercare una casa sicura per Bahar, Doruk e Nisan e ne parlerà anche con Piril.

Quest'ultima non farà i salti di gioia nel vedere suo marito così preoccupato per la prima famiglia, ma non potrà fare altro che appoggiarlo. Temendo una brusca reazione di Sarp, Piril proverà a stare dalla sua parte, dicendogli che capisce le sue preoccupazioni. Quando la donna si avvicinerà a Sarp per baciarlo, però, lui la respingerà: "Scusami", le dirà, facendole capire che il suo cuore ormai è altrove. Piril si sentirà profondamente ferita e tratterrà a stento le lacrime.

Peyami proteggerà Bahar e i bambini

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 23 ottobre, i rapporti tra Bahar e Arif saranno molto più distesi dei giorni precedenti. Il proprietario della caffetteria tornerà a preoccuparsi per lei e i bambini e le consiglierà di non andare più in giro da sola.

Temendo un altro rapimento, Arif chiamerà Peyami e gli chiederà di accompagnare a scuola Doruk e Nisan. Questo riavvicinamento farà storcere il naso a Yusuf che continuerà a pensare a Bahar come un'approfittatrice. Enver, invece, proporrà ad Hatice di comprare una nuova lavastoviglie e usare parte della liquidazione per riportare la macchina da cucire al loro quartiere. La donna si sentirà in forte imbarazzo, visto che suo marito ignora che quei soldi sono di Sarp e li ha presi di nascosto.

Arif e Bahar: distanti, ma per poco

Nelle puntate precedenti, Arif si è allontanato molto da Bahar, soprattutto dopo il sequestro. Il proprietario della caffetteria è tornato a casa in pessime condizioni e ha deciso di non occuparsi più dei problemi di Bahar.

La freddezza di Arif che è arrivato a chiudere la porta in faccia alla donna, ha provocato una forte sofferenza in Bahar. Nei giorni seguenti, a rincarare la dose è stato Yusuf che ha urlato per strada alla sua vicina di casa che Arif non è più ai suoi comandi e dovrà trovare un altro da raggirare. Bahar è rientrata in lacrime e Arif non ha potuto essere indifferente a tutto questo. L'uomo l'ha accolta in casa e ha ascoltato lo sfogo di Bahar che gli ha chiesto scusa per tutto. "Un uomo perdona chi ama", ha risposto Arif spiegando che per lei ci sarà sempre e prevedendo che Sarp avrebbe portato un sacco di guai nella sua vita.