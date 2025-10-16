Sirin farà litigare i suoi genitori nella puntata de La forza di una donna di giovedì 23 ottobre: "La mamma ti ha mentito", dirà a Enver, "Ha preso i soldi di Sarp di nascosto".

Le anticipazioni rivelano che Sirin dirà ad Enver che Hatice non ha mai ricevuto la liquidazione, ma ha accettato l'aiuto di Sarp andando contro il suo parere. Enver la prenderà male e andrà via di casa, mentre Hatice lo seguirà disperata, implorandogli di parlare.

Hatice scoprirà che Sirin trama alle spalle della famiglia

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Hatice scoprirà l'inganno di Sirin.

La donna, guardando il telefono di sua figlia, si accorgerà di un messaggio di Suat e non avrà dubbi: "Ci stai spiando", dirà alla ragazza. Sirin proverà a negare, ma le parole sul suo telefono non lasceranno spazio a dubbi: Suat le chiederà come ha reagito la sua famiglia al rapimento di Doruk e Nisan. Le urla di Hatice metteranno in allarme anche Enver che arriverà in camera di Sirin per capire cosa stia succedendo. La ragazza intimerà con degli sguardi sua madre di non dire nulla a Enver, ma questa volta Hatice sembrerà non volerla più proteggere. Quando Sirin si accorgerà che sua madre sta per rivelare a suo padre il suo segreto, avrà un'idea per ribaltare completamente la situazione. Ancora una volta la furbizia di Sirin avrà la meglio, perché la ragazza prenderà la parola e dirà a suo padre che Hatice ha preso in giro tutti.

"Ti ha mentito" dirà Sirin, "Ha preso i soldi di Sarp di nascosto". Enver non crederà alle parole di sua figlia, ma guardando il volto di Hatice capirà che la ragazza non sta mentendo.

La disperazione e la corsa di Hatice

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 23 ottobre, Enver sarà molto deluso da sua moglie. "Ti ha raccontato di aver avuto la liquidazione", dirà Sirin, "Chiedile dove ha preso quei soldi". Hatice non risponderà, ma basterà il suo silenzio a dire a Enver che Sirin questa volta ha detto la verità. Il sarto andrà via di casa in preda alla rabbia e Hatice lo seguirà, disperata, implorandogli di fermarsi. L'uomo non la ascolterà e proseguirà dritto per la sua strada, mentre Hatice si sentirà umiliata e osservata dai vicini.

La donna tornerà a casa con una pantofola rotta e rimprovererà Sirin per averla fatta litigare con suo marito.

Enver aveva cacciato Sarp senza accettare il suo aiuto

Nelle puntate precedenti, Sarp ha confidato a Piril il suo senso di colpa nei confronti di Bahar. L'uomo ha spiegato a sua moglie che quando è andato a casa dei suoi bambini ha visto che sono molto poveri e vuole fare qualcosa per loro. Sarp ha preso una busta di soldi e si è recato a casa di Enver, per consegnargli il denaro e chiedergli di provvedere alle spese di Bahar. Il sarto non ha accettato quei soldi e ha cacciato Sarp in malo modo, dicendogli che nessuno di loro ha bisogno del suo aiuto. Quando l'uomo stava per andare via, però, è tornato indietro perché Hatice lo ha chiamato di nascosto. La donna ha preso i soldi senza dire nulla a suo marito, perché è un periodo di grossa difficoltà economica per tutta la famiglia.