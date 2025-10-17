Bahar abbraccerà Yeliz e Ceyda nella puntata de La forza di una donna di venerdì 24 ottobre e sarà pronta a una nuova vita: "Voglio essere felice".

Le anticipazioni rivelano che Sarp, ignaro di tutto, cercherà una casa per portarvi Bahar e i suoi figli, mentre Nezir progetterà un piano per arrivare a lui. Nel frattempo, Enver tornerà a casa e si chiarirà con Hatice dopo il litigio del giorno prima. L'uomo apprenderà che Sirin ha rubato tutti i soldi che Sarp aveva dato a sua madre.

Bahar pronta a una nuova vita senza Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar sarà pronta ad una nuova vita senza Sarp.

Dopo il ritorno a casa dal rapimento, Bahar darà le scarpe di suo marito a Hatice: "Buttale via", le dirà. Successivamente, la donna accompagnerà a scuola i bambini e si fermerà ad un negozio di abiti da sposa per un colloquio di lavoro. Una volta a casa, Bahar parlerà con Ceyda e Yeliz: "Sono fortunata, i miei figli stanno bene e da oggi voglio essere felice", dirà. Le due amiche saranno orgogliose della forza di Bahar e la abbracceranno con molto affetto. Le tre amiche si diranno che nulla potrà rovinare il loro forte legame e non permetteranno a nessuno di minare la loro serenità. Nel frattempo, Sarp parlerà con Munir e gli chiederà di procurargli una casa sicura per Bahar e i bambini. Il braccio destro di Suat spiegherà a Sarp che Bahar e i figli non corrono pericoli perché Nezir non tocca donne e bambini.

"Tiene d'occhio il quartiere solo per arrivare a te", dirà Munir, ma Sarp non vorrà ascoltarlo e gli imporrà di procurargli quella casa al più presto.

Il piano di Nezir per prendere Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 24 ottobre, Ceyda accompagnerà Bahar a scuola a prendere i bambini. La donna mostrerà un certo interesse nel rivedere Peyami, anche se non lo ammetterà apertamente. Nel frattempo, Nezir parlerà a Azmi il suo piano: rapire Bahar e i bambini per attirare Sarp in una trappola. L'uomo terrà a precisare che nessuno dovrà fare del male alla donna e ai suoi figli, ma soltanto a Cesmeli quando andrà a riprenderli. Ci sarà spazio anche per Hatice che finalmente vedrà Enver tornare a casa dopo il brutto litigio del giorno prima.

Il sarto non potrà tollerare che sua moglie abbia preso i soldi di Sarp di nascosto, ma Hatice gli spiegherà le sue ragioni: "Quei soldi sono di mia figlia e ha il diritto di averli". La donna, tuttavia, spiegherà a suo marito che adesso quel denaro non è più a loro disposizione perché Sirin ha rubato tutto.

Sirin ha colpito ancora

Nelle puntate precedenti, Sarp è andato a casa di Hatice e ha offerto dei soldi per rimediare alla sua assenza di anni. Enver ha rifiutato l'aiuto di Sarp e lo ha cacciato di casa, dicendogli che nessuno ha bisogno di lui.

Hatice ha seguito il marito di sua figlia fino al giardino e gli ha chiesto di darle quel denaro di nascosto. La donna ha sistemato la busta in una pentola della cucina, ma Sirin si è subito accorta dell'inganno. Alla prima occasione, la ragazza si è impossessata di tutto il denaro, lasciando sua madre con un pugno di mosche.