Yeliz perderà la vita tra le braccia di Ceyda nelle puntate de La forza di una donna in onda dal 27 ottobre al 1° novembre.

Le anticipazioni rivelano che una notte stravolgerà le vite di tutti. Sarp arriverà nel palazzo di Bahar per prenderla con i bambini e portarli via. Nel frattempo arriveranno anche gli uomini di Nezir, sulle sue tracce, che finiranno per togliere la vita a Yeliz.

Tutto cambierà in una notte a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana cruciale, perché in una notte le vite dei protagonisti cambieranno per sempre.

Munir avvertirà Suat del fatto che Nezir rapirà Bahar e i bambini per attirare Sarp nella sua trappola. Il padre di Piril, invece di acconsentire a mettere al sicuro la donna e i suoi figli, chiederà a Munir di temporeggiare ed evitare di consegnare subito la nuova casa a Sarp, in modo da sbarazzarsi di lui. Gli uomini di Nezir proseguiranno con il loro piano del sequestro e ingaggeranno Yusuf, che dovrà fingere un malore per lasciare campo libero all'interno del palazzo. La notte, il padre di Arif fingerà di avere un infarto e correrà in ospedale con suo figlio. A casa di Bahar ci sarà anche Hatice, che arriverà per aiutare sua figlia con Nisan che avrà la febbre alta. Sarp, invece, si preparerà ad andare a prendere Bahar e i bambini per portarli nella casa che Munir gli ha procurato, anche se non è ancora del tutto pronta.

Sarp arriverà in piena notte a casa di Bahar e prenderà lei e i bambini per scappare via. Ancora una volta, non avrà il tempo di dare alcuna spiegazione e per Bahar e i bambini sembrerà un rapimento. Nello stesso momento, gli uomini di Nezir faranno irruzione nel palazzo.

La sicurezza di Sarp avrà un prezzo carissimo

Nelle puntate de La forza di una donna dal 27 ottobre al 1° novembre, Sarp proteggerà i bambini dagli uomini di Nezir facendosi spazio con la sua arma. Lui, Bahar, Doruk e Nisan riusciranno a lasciare il palazzo indenni. A casa di Bahar, però, succederà qualcosa che distruggerà tutti. Gli uomini di Nezir entreranno con prepotenza nell'abitazione chiedendo dove sia Bahar e Hatice, Ceyda e Yeliz saranno molto spaventate.

Nella confusione, Yeliz avrà uno scontro con uno dei rapitori e partirà un colpo di pistola che sarà fatale. Perderà la vita tra le braccia di Ceyda e niente sarà più come prima. Munir informerà Sarp dell'accaduto, ma l'uomo riterrà opportuno tenere Bahar all'oscuro di tutto, per evitare che la donna soffra o si rifiuti di restare con lui.

Sarp ha coinvolto tutti nella sua fuga da Nezir

Sin dall'inizio della stagione è stato chiaro che Sarp aveva creato una doppia identità perché non era al sicuro. L'uomo sta fuggendo da Nezir, il padre del ragazzo che ha ucciso per difendere Piril. A Nezir non importa nulla di Bahar e dei bambini, perché il suo unico obiettivo è Sarp. Quest'ultimo, però, temendo che Nezir possa vendicarsi facendo del male alla sua famiglia, ha progettato di fuggire con loro.

Fino a pochi giorni fa Bahar aveva deciso di chiudere per sempre con Sarp, tanto da buttare via i suoi scarponi che per anni sono stati simbolo della sua presenza. Bahar ha anche trovato un nuovo lavoro in un bar ed era pronta a voltare pagina. Sarp, però, non le ha lasciato scelta e l'ha strappata alla vita che aveva costruito a fatica senza chiedersi cosa ne pensasse sua moglie.