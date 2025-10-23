Arif proporrà a Bahar di lasciare Istanbul con lui e i bambini nella puntata de La forza di una donna di martedì 28 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Bahar sarà preoccupata per la sua sicurezza e Arif le offrirà protezione. La donna sarà tentata, ma deciderà di restare al quartiere perché non vuole perdere le sue abitudini. Nel frattempo, Yeliz affronterà il suo primo giorno di lavoro al negozio di abiti e sarà in difficoltà.

Primo giorno di lavoro complicato per Yeliz

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Yeliz affronterà il suo primo giorno di lavoro al negozio di abiti.

Per lei non sarà affatto facile districarsi tra i reparti alla ricerca dei capi richiesti dai clienti. Yeliz correrà da una parte all'altra del negozio per accontentare tutti, ma avrà l'impressione di non aver dato il massimo. Nel frattempo, Bahar e Arif andranno a prendere i bambini da scuola. Durante il tragitto, la donna spiegherà che ha ricevuto una telefonata da Sarp con il telefono di Enver. "Gli ho chiesto se i miei figli sono al sicuro", dirà Bahar, "Ma lui mi ha risposto che non lo sa". La donna aggiungerà che Sarp le ha detto che presto la porterà via al sicuro, ma lei non vuole andare da nessuna parte con lui. "Non so in che guaio si sia cacciato", dirà Bahar. Arif a quel punto chiederà alla donna cosa abbia intenzione di fare.

"Andrò alla polizia", ​​risponderà lei, "Mi proteggeranno". Il figlio di Yusuf, però, non sarà così convinto che sia la scelta giusta perché si renderà conto che Sarp ha a che fare con uomini pericolosi che hanno già messo a rischio la vita di Enver e dei bambini. Ripensando alle parole di Enver che tempo fa gli aveva chiesto di proteggere Bahar, Arif avrà una proposta.

La proposta di Arif per proteggere Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 28 ottobre, Arif chiederà a Bahar di lasciare la città con i bambini. "Cerchiamo un posto in cui stare tranquilli", dirà l'uomo, "E appena Sarp risolve i suoi problemi torniamo". Bahar non accetterà per timore di essere seguita. "Qui almeno abbiamo i nostri amici", dirà, "Se ci succede qualcosa ci aiuterete".

Arif insisterà: "Non ti lascerò sola, verrò anch'io". A quel punto Bahar esiterà nella risposta e poi spiegherà che ha trovato un nuovo lavoro in un bistrot come cassiera. La donna non avrà intenzione di lasciare il quartiere e la sua famiglia proprio adesso che sta cercando di rialzarsi.

Munir diviso tra Sarp e Suat: chi tradirà?

Nelle puntate precedenti, Sarp ha ordinato a Munir di procurargli una casa sicura per lui e Bahar. L'uomo ha chiesto di preparare tutto a misura di bambino per far trovare a Doruk e Nisan giochi e dolci. Munir si trova in forte difficoltà: da un lato vorrebbe aiutare Sarp, ma dall'altro deve obbedire a Suat. Quest'ultimo appena ha saputo che Nezir aveva intenzione di rapire Bahar ei bambini per attirare Sarp nella trappola, ha chiesto a Munir di temporeggiare con la casa.

Suat vuole che Nezir elimini Sarp in modo da liberarsi di lui e di tutti i problemi che sta creando alla sua famiglia. Come ha spiegato a Munir, infatti, Suat è convinto che Sarp lascerà Piril e la farà soffrire, quindi non ha più alcun senso aiutarlo.