Suat inviterà Sirin a cena in un ristorante di lusso nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 29 ottobre. "Stanotte Nezir rapirà Bahar", le anticiperà.

Le anticipazioni rivelano che Suat illustrerà a Sirin il piano di Nezir, ma la rassicurerà: Bahar e i suoi figli non correranno rischi, perché il vero obiettivo è solo Sarp. Sirin ignorerà che quella notte Hatice dormirà a casa della sorella e si esporrà a un grave pericolo. Nel frattempo Yeliz sarà felice, perché dopo mesi difficili finalmente troverà un lavoro che la soddisferà.

Yeliz felice per il nuovo lavoro

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Yeliz otterrà una grande soddisfazione. Dopo un primo giorno di lavoro deludente e una notte passata a studiare tutti i capi del negozio, sorprenderà il suo capo. Yeliz si mostrerà preparata e pronta ad accontentare ogni cliente e confiderà alla proprietaria del negozio di aver memorizzato prezzi e sistemazione degli abiti. Apprezzando il grande impegno, la donna darà a Yeliz un anticipo dello stipendio e le farà le sue congratulazioni. L'amica di Bahar sarà commossa e le sembrerà che la sua vita sia giunta finalmente a una svolta positiva. A casa di Enver, nel frattempo, Sirin proverà a riconquistare la fiducia di suo padre regalandogli una nuova insegna fatta con le sue mani.

Poco dopo, la ragazza riceverà un invito da parte di Suat per una cena esclusiva e tornerà a sognare una vita agiata. Sirin si recherà al ristorante per la sua serata e confiderà al padre di Piril che Enver vuole costringerla a lavorare in un negozio di tessuti. "Mi vuole punire", dirà la ragazza e spiegherà che per lei sarà una tortura servire i clienti. Suat rassicurerà Sirin e le dirà che ce la farà, ma se dovesse avere dei problemi ci penserebbe lui. La sorella di Bahar sarà piacevolmente sorpresa e chiederà al suo interlocutore il motivo di quella cena: "Perché siamo qui?".

Suat rivelerà il piano di Nezir

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 29 ottobre, Suat trascorrerà una piacevole serata con Sirin e berrà anche qualche bicchiere di troppo.

Al momento di andare via, la riaccompagnerà a casa, confessandole il suo piano: "Stanotte Nezir rapirà Bahar. Non preoccuparti, non farà nulla a tua sorella e ai bambini. A lui interessa solo distruggere Sarp". Sirin sarà un po' delusa, perché si aspettava che il motivo della cena fosse un riavvicinamento con Suat. Tuttavia, sorriderà dicendo che il rapimento è un ottimo piano, ma ignorerà il fatto che quella notte Hatice dormirà a casa di Bahar.

Suat vuole solo liberarsi di Sarp

Nelle puntate precedenti, Nezir ha chiesto ai suoi uomini di tenere d'occhio il quartiere in cui vive Bahar perché è certo che Sarp si recherà da lei. I controlli dei due nuovi inquilini di Yusuf, però, non hanno portato a nessun obiettivo anche perché Arif si è accorto della loro presenza invadente.

Nezir, quindi, ha pensato che l'unico modo per catturare Sarp fosse prendere Bahar e i suoi figli. L'uomo è certo che il suo nemico andrà personalmente a salvare la sua famiglia. Suat è venuto a conoscenza di questo piano, ma non ha fatto nulla per proteggere Sarp. Al contrario, il padre di Piril ha chiesto a Munir di temporeggiare con la casa da consegnare a Sarp, in modo tale da sbarazzarsi di lui una volta per tutte.