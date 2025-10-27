La tragedia legata alla morte di Yeliz avrà ripercussioni su molti protagonisti de La forza di una donna, in particolare su Bahar, che non appena scoprirà cosa è accaduto all'amica, se la prenderà con Sarp accusandolo della morte di Yeliz. Nonostante il parere contrario di Sarp, Bahar deciderà di lasciare il rifugio per andare al cimitero a dare un ultimo saluto all'amica.

Bahar scopre che Yeliz è morta

Le puntate in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena. Yeliz verrà uccisa per errore da uno degli scagnozzi di Nezir, ma la notizia della sua morte non verrà comunicata immediatamente a Bahar.

Sarp ha chiesto a Enver e agli altri amici della donna di non dire nulla a Bahar e questo perché Sarp avrà timore che la prima moglie, se lo sapesse, lascerebbe il rifugio sicuro per tornare nel quartiere. Nonostante tutte le precauzioni, Bahar riuscirà a scoprire la verità e succederà nel momento in cui chiamerà alla caffetteria per cercare Ceyda. Al telefono risponderà il proprietario Emre, il quale le farà le condoglianze per la sua perdita. Bahar scoprirà così, nel peggiore dei modi, che l'amica Yeliz ha perso la vita.

Bahar accusa Sarp: 'Se non fossi tornato Yeliz sarebbe viva'

Bahar sarà sconvolta e per prima cosa se la prenderà con Sarp, accusandolo di essere responsabile della morte dell'amica, urlandogli in faccia: "Se non fossi tornato, Yeliz sarebbe ancora viva".

Bahar non riuscirà a darsi pace e penserà di mettersi in contatto con Arif. Chiamerà dunque l'ex fidanzato, geolocalizzerà la sua posizione e gli chiederà di andarla a prendere per portarla sulla tomba di Yeliz. Bahar sarà più che mai decisa ad andare a dare l'ultimo saluto all'amica e intimerà a Sarp di non opporsi. Arif giungerà al rifugio per prendere Bahar e accompagnarla al cimitero mentre i piccoli Nisan e Doruk resteranno affidati a Sarp. Bahar prometterà di fare ritorno a casa quella sera stessa.

La forza di una donna si allunga nel daytime di Canale 5

A partire dal 27 ottobre, La forza di una donna si allunga nel daytime feriale di circa 10 minuti riducendo leggermente lo spazio a Uomini e donne.

Le puntate della soap inizieranno alle 16 anziché alle 16:10 e dureranno sino alle 16:25, per poi lasciare spazio al consueto appuntamento con il daytime di Amici. Un leggero cambio di programmazione che consentirà ai fan della serie turca di godere di qualche minuto in più della loro serie preferita. Mediaset ha deciso per questa soluzione visti anche gli eccellenti dati di ascolto de La forza di una donna che, ogni pomeriggio tiene incollati più di 2 milioni di telespettatori a puntata con uno share che arriva a sfiorare il 25%.