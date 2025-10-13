Negli episodi della seconda stagione de La forza di una donna, in onda su Canale 5, si assisterà a una nuova tragedia. Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) ordinerà ad Azmi Denizer (Kuzey Yücehan) di uccidere Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), dopo aver scoperto che si è impossessato di tutta la fortuna di Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), lasciando anche il piccolo Doruk (Ali Semi Sefil) senza soldi, a cui lui si era molto affezionato.

Suat si vendica di Sarp per aver lasciato sua figlia Piril

Suat si vendicherà del genero Sarp per aver lasciato sua figlia Piril (Ahu Yagtu), sottraendogli tutto ciò che possiede.

Il ricco uomo si servirà, come sempre, della complicità del suo scagnozzo Munir per costringere Sarp a cedergli il suo intero patrimonio.

Suat ingannerà Sarp tendendogli una trappola per farlo ritornare povero, visto che gli farà credere di dover sottostare a un ordine del suo nemico Nezir Korkmaz, in cambio della sua salvezza e di quella della sua famiglia. Nel contempo, a proposito di quest’ultimo, diventerà come uno zio per il piccolo Doruk, il figlio di Bahar (Özge Özpirinçci).

Nezir si scaglia contro Suat in difesa del piccolo Doruk

Doruk inviterà Nezir alla cerimonia di circoncisione. Il giorno dei festeggiamenti, Sarp incontrerà Nezir e lo farà rimanere senza parole, appena gli chiederà se vuole umiliarlo ancora, dopo averlo costretto a cedere ogni suo bene a Suat.

Su tutte le furie al pensiero che Doruk sia ridotto in povertà, Nezir convocherà Suat nella sua villa e lo accuserà di essersi impossessato dei soldi di Nisan e del fratellino. Per finire, Nezir la farà pagare a Suat, visto che Azmi lo ucciderà su sua richiesta. Quest’ultimo, dopo essersi sbarazzato di Suat, sparerà anche a Nezir e poi si suiciderà.

Nezir ha fatto pedinare Bahar dai suoi uomini

Nelle puntate già andate in onda in Italia, Nezir ha fatto il possibile per catturare Sarp per vendicare la morte del figlio Mert (Eray Cezayirlioglu). Tramite dei flashback, i telespettatori hanno visto Sarp uccidere Mert accidentalmente, l’ex fidanzato di Piril, durante una colluttazione. Sempre riguardo al desiderio di vendetta di Nezir, ha cominciato a far pedinare e sorvegliare Bahar dai suoi uomini con l’obiettivo di cogliere Sarp in fallo qualora decidesse di avvicinarsi alla sua prima famiglia.

Dopo aver allertato Bahar, dicendole di fare attenzione, Arif è scomparso nel nulla. Dopo essere stato aggredito e abbandonato nel bosco dai suoi rapitori, il barista è tornato a casa in condizioni sconvolgenti. Quando ha visto Arif malridotto, Bahar è stata assalita dai sensi di colpa, poiché ha sospettato del coinvolgimento di suo marito Sarp con ciò che gli è accaduto.