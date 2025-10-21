Bahar riconoscerà Munir dalla voce nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ha rapito lui Doruk e Nisan", dirà a Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si troverà allo chalet quando sorprenderà Munir parlare con Sarp. La voce dell'uomo riporterà alla sua mente il terribile ricordo del sequestro e tutta la verità emergerà. Sarp scoprirà che Piril e Munir hanno organizzato tutto e caccerà la guardia del corpo della villa. Piril si giustificherà spiegando la sua paura di perdere la sua famiglia, ma Sarp non comprenderà le sue ragioni.

La voce ingannerà Munir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp rapirà Bahar e i bambini per portarli in uno chalet isolato. La convivenza sarà da subito difficile, perché la casa non avrà riscaldamento e cibo, almeno per il primo giorno. Appena Sarp e Bahar si sistemeranno, inoltre, arriverà Piril con i gemelli e le due moglie dovranno condividere lo stesso tetto. La situazione sarà molto tesa e, a proteggere la casa, penserà Munir che sarà sempre pronto ad intervenire in eventuali attacchi dall'esterno. Il braccio destro di Sarp starà bene attento a parlare in presenza di Bahar e quando capiterà fingerà di avere un abbassamento di voce. Un giorno, però, Munir non si accorgerà che Bahar lo sta ascoltando e parlerà con Sarp usando la sua voce normale.

Per la donna sarà facile ricordare i terribili momenti del sequestro e si farà subito avanti: "Hai rapito tu i miei figli", gli dirà, certa delle sue accuse. Bahar sarà incontrollabile e Sarp proverà a calmarla e a capire cosa stia succedendo. "Lui è il mio uomo, non farebbe mai una cosa simile", dirà Sarp, ma Bahar insisterà. "Quest'uomo ha rapito i miei figli, mi ha chiamato in albergo per farmi vedere Piril e i bambini", urlerà. "E mi ha detto che non avrei più rivisto Doruk e Nisan".

Il duro confronto tra Sarp, Munir e Piril

Nelle prossime puntate de La forza di una donna emergerà tutta la verità sul rapimento di Doruk e Nisan. Quando vedrà suo marito difendere Munir, Bahar accuserà di essere suo complice: "Hai rapito i tuoi figli", dirà, "tu sapevi tutto".

Sarp chiederà a sua moglie di calmarsi e di spiegargli tutto con calma. Bahar partirà da quell'sms ricevuto, spiegando di essersi recata a un appuntamento che era una trappola. "Non dimenticherò mai quella voce", dirà a Sarp che inizierà a credere a sua moglie e metterà Munir con le spalle al muro. Bahar, nel frattempo, affronterà Piril, certa che sia stata lei a organizzare tutto, e le metterà le mani addosso. Sarp convocherà Piril e Munir e parlerà con loro di quello che è accaduto. La donna ammetterà tutte le sue colpe, ma spiegherà anche che aveva paura di perdere suo marito. Sarp sarà molto duro con Munir: "Fuori da casa mia", gli dirà cacciandolo. Piril, invece, imporrà la sua presenza e deciderà di restare allo chalet per proteggere i suoi bambini.

La trappola che Piril ha teso a Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar si è recata ad un appuntamento in hotel, convinta di dover incontrare Sarp. La donna si è seduta su una panchina e presto l'ha raggiunta Munir che non si è fatto vedere in volto ma le ha parlato a lungo. L'uomo ha descritto a Bahar tutta la sua vita per farle capire che conosceva tutta la sua famiglia e poi l'ha informata del fatto che Doruk e Nisan erano stati rapiti ed erano nelle sue mani. Munir ha intimato a Bahar di guardare davanti a lei e in quel momento è arrivato Sarp che ha abbracciato i gemelli ed è andato da Piril. Bahar ha capito che suo marito ha una nuova famiglia, ma non ha potuto affrontarlo, perché Munir l'ha minacciata usando i bambini.