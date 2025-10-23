Piril avrà una crisi e sfogherà con Suat la sua sofferenza per la fine del suo rapporto con Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna : "Voglio bruciare tutto", urlerà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Piril non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso Sarp e sarà tentata di inviare le sue foto con Sirin a Bahar. Suat sarà molto preoccupato per sua figlia.

Bahar e Sarp dopo il rapimento di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir terrà prigionieri per qualche tempo Bahar, Piril, i bambini, Sarp, Suat e Munir.

L'uomo avrà intenzione di punire Sarp, ma non porterà a termine la sua vendetta e i protagonisti torneranno liberi. Non avendo un posto in cui andare, Sarp si sistemerà per qualche giorno a casa di Enver con Bahar, Doruk e Nisan. Questo, però, non significa che i quattro torneranno ad essere una famiglia come un tempo, perché Bahar non proverà più per Sarp gli stessi sentimenti. La donna chiederà a suo marito di cercare una casa al più presto per vivere da separati e non confondere le idee ai bambini con false illusioni. Nel frattempo, Piril tornerà da Suat che sarà molto preoccupato per lei. La donna, infatti, non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso Sarp, soprattutto perché lo immaginerà felice accanto a Bahar.

L'uomo chiederà a sua figlia di chiudere con il passato: "Togliti dalla testa Sarp", consiglierà. Piril rassicurerà suo padre dicendogli di aver già voltato pagina, ma la realtà sarà diversa. Qualche giorno dopo, infatti, Piril non riuscirà a trovare il suo telefono e Suat le dirà di averlo mandato al tecnico perché lo schermo era da riparare. La donna avrà una crisi isterica perché Suat le dirà che il dispositivo sarà formattato in modo da eliminare tutto del passato.

Piril sarà tentata di mandare le foto a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna , Piril sarà furiosa con suo padre che prenderà l'iniziativa di far formattare il suo telefono senza averle chiesto il permesso. "Rivoglio quel telefono subito", urlerà la donna, "Me lo riporterai ora".

Suat chiederà a Piril il motivo di questa esigenza e lei ammetterà che nono vuole perdere le foto di Sarp a letto con Sirin. Suat rimprovererà sua figlia, dicendole che non sarebbe giusto mandare quelle immagini a Bahar. Poco dopo, un collaboratore restituirà il telefono alla signora e lei controllerà subito le foto. Suat proverà a far ragionare sua figlia: "Cosa otterrai quando le manderai a Bahar?", le chiederà. Lei esploderà in tutta la sua sofferenza: "Dentro di me c'è una rabbia enorme", urlerà in lacrime, "Voglio bruciare tutto e rovinare le loro vite". Piril ammetterà di essere delusa dal destino e scoppierà in un pianto disperato: "A volte mi dico che le nostre vite sono ormai rovinate e nulla cambierà con quelle foto e mi arrendo".

Perché le foto sono nelle mani di Piril?

Nelle puntate andate in onda in Italia, Sirin ha pensato di scattare delle foto di lei e Sarp in intimità per poterlo ricattare. La ragazza ha chiesto di restare da sola con il marito di sua sorella per procurarsi quelle immagini in cambio del midollo da donare a Bahar. Dopo l'operazione di sua sorella, Sirin ha inviato quelle foto a Sarp per intimargli di stare lontano da Bahar, ma le immagini sono state viste da Piril. Da quel momento, la moglie di Sarp ha sempre conservato questa arma ma non ha mai voluto usarla contro Bahar. Piril, infatti, è consapevole del fatto che suo marito non è innamorato di lei e quelle foto non cambierebbero questa dura verità.