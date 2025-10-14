Secondo gli spoiler della terza stagione de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Sirin fingerà di essere guarita per ingannare Enver durante la sua visita all’ospedale psichiatrico. L’uomo, commosso, crederà alle sue parole, ma un solo sguardo con Bahar basterà a rivelare che in lei la rabbia non è mai davvero scomparsa.

Enver tornerà all’ospedale per mantenere una promessa

Enver si recherà all’ospedale psichiatrico per vedere Sirin, deciso a mantenere la promessa fatta alla figlia nonostante il dolore che proverà nel rivederla dopo tanto tempo.

Al suo fianco ci sarà Bahar, che sceglierà di accompagnarlo ma resterà all’ingresso. Sarà il suo modo di sostenerlo, dopo aver capito quanto soffra ogni volta che deve affrontare quella realtà.

Sirin reciterà la parte della figlia guarita per ingannare Enver

Enver troverà Sirin sorprendentemente tranquilla. La ragazza lo guarderà e dirà con un sorriso tenue: “Bahar è famosa, il suo libro è un successo”. L’uomo le risponderà piano: “Lo so, lo sto leggendo e ormai l’ho quasi finito”. Sirin si illuminerà per un istante. “Davvero? Non sai quanto mi faccia piacere”. “Sì, è vero. E sai una cosa? Tua sorella è qui”, dirà Enver. “Davvero? Dov’è?”, chiederà Sirin. “All’ingresso. Ha preferito non entrare, ma voleva accompagnarmi”, dirà Enver.

Sirin abbasserà lo sguardo, delusa ma anche emozionata: “Perché non è venuta dentro? Vorrei vederla, abbracciarla, dirle che mi dispiace per tutto”.

Cercherà di mostrarsi serena. Dirà al padre che si sente molto meglio, che le terapie funzionano e che presto potrebbe essere dimessa, perché si considera ormai guarita. Poi, con un tono più dolce.

Enver, commosso, tirerà fuori un piccolo pacchetto. “Guarda, Bahar ha fatto questo per te. È la focaccia che preparava tua madre. Le dirai grazie?”. Sirin sorriderà appena: “Certo, papà. Grazie. Ora vai, e torna presto”. “Va bene. Promesso. Verrò a trovarti di nuovo”.

Lo sguardo di Sirin svelerà la verità

Ma nel momento in cui il suo sguardo incrocerà quello di Bahar, oltre la vetrata, tutto cambierà.

Il sorriso si spegnerà, lasciando emergere la vecchia rabbia. Gli occhi si faranno duri, carichi di rancore e invidia. Tuttavia, la serenità che mostrerà non sarà reale: sarà solo una recita per ingannare il padre.

Enver, che noterà subito il mutamento nello sguardo della figlia, uscirà dall’ospedale in silenzio e con il cuore pesante. E sarà proprio per questo che, nei prossimi episodi, si rifiuterà di trasferirsi nella nuova casa di Bahar: perché ogni stanza e ogni respiro, gli ricorderà quella figlia perduta che, nonostante tutto, non smetterà mai di amare.