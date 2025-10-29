Arif affronterà con coraggio Suat nella puntata de La forza di una donna di martedì 4 novembre: "Dimmi dov'è Bahar o ti tolgo la vita", gli dirà mettendogli le mani addosso.

Le anticipazioni rivelano che Enver, Arif e Sirin si recheranno da Suat per sapere dove si trovano Sarp e sua moglie. L'uomo, tuttavia, dirà di on sapere nulla e Arif perderà la pazienza. Il coraggio del barista non porterà a niente, perché le guardie del corpo manderanno tutti via. Nel frattempo, Hatice e Jale proveranno a consolare Ceyda che non farà altro che ripensare alla morte di Yeliz.

Enver e Hatice in ansia per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e i bambini saranno con Sarp mentre la sua famiglia si preoccuperà per loro. Enver non potrà fare a meno di temere che i rapitori siano arrivati anche ai suoi nipoti e Arif suggerirà di cercarli. Il telefono di Bahar, però, risulterà sempre spento e i suoi cari non sapranno come cercarla. Nel frattempo, allo chalet, Bahar sarà furiosa con Sarp: "Non ci hai salvati, non fare l'eroe", gli dirà delusa per il suo atteggiamento. L'uomo, infatti, impedirà a sua moglie di mettersi in contatto con la sua famiglia chiedendo a Munir di non portare nessun carica batterie. Bahar non potrà sopportare questa situazione e, nonostante il pericolo, deciderà di uscire da sola per cercare un carica batterie che le permetta di rimettere in funzione il suo telefono.

Hatice, invece, avrà un'idea per rintracciare sua figlia: andrà da Sirin e la costringerà a portare lei e Enver da Suat, certa che lui sappia tutto dei piani di Sarp. La ragazza e sua madre litigheranno perché lei si rifiuterà di andare a bussare alla villa in piena notte, ma alla fine Sirin accetterà di accompagnare la sua famiglia l'indomani. Arif si metterà alla guida dell'auto e Enver e Sirin saranno pronti ad affrontare Suat per raggiungere finalmente Bahar.

Ceyda distrutta per la morte di Yeliz

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 4 novembre, Arif e gli altri in macchina parleranno dei funerali di Yeliz. Enver spiegherà a Sirin che tutto sarà organizzato dal suo ex marito e le tante domande della ragazza gli faranno perdere la pazienza.

"Tutto è successo per colpa tua, se non fosse per te a Sarp non sarebbe successo niente e Yeliz sarebbe ancora viva", dirà suo padre invitandola a tacere. I tre arriveranno a casa di Suat e Enver spiegherà subito la situazione, raccontando del rapimento di Bahar e della morte di Yeliz. Suat ascolterà impassibile e dispiaciuto, ma non capirà il motivo della visita. "Siamo molto preoccupati perché non abbiamo notizie di Bahar", dirà Enver. "Aiutaci a rintracciare Sarp". Suat spiegherà che suo genero è in guai seri e lui lo ha protetto per anni, ma adesso non può fare più nulla. Enver insisterà, certo che lui sappia dove si nasconde: "Stai mentendo, non hai un briciolo di vergogna". Arif proverà con le maniere forti, si avvicinerà a Suat e dopo averlo afferrato per il bavero della giacca lo minaccerà: "Dimmi dov'è Bahar o ti uccido".

A quel punto arriveranno le guardie del corpo che costringeranno tutti ad andare via senza risposte. Nel frattempo, Jale e Hatice proveranno a consolare Ceyda che non farà altro che rivivere i terribili momenti della morte di Yeliz e non si darà pace.

La notte che ha cambiato tutto per Ceyda, Yeliz e Bahar

Nelle puntate precedenti, le vite di Bahar, dei suoi amici e della sua famiglia sono cambiate per sempre. Sarp è arrivato in piena notte e ha preso moglie e figli per portarli via con sé. Appena loro sono andati via, i rapitori di Nezir hanno bussato alla porta di Bahar in cerca della donna e dei bambini. Gli uomini hanno trovato solo Ceyda, Hatice e Yeliz che non hanno potuto dare loro le informazioni che cercavano.

I rapitori hanno perso la pazienza e c'è stato uno scontro con Yeliz che ha perso la vita. Per i protagonisti è stato un duro colpo, mentre Bahar, ormai lontana con Sarp e i bambini, non ha saputo nulla di quello che è accaduto dopo la sua partenza. Suo marito sa tutto, ma ha nascosto a Bahar che Yeliz è morta perché teme che lei possa lasciarlo per tornare al quartiere dai suoi cari. Per impedire che sua moglie apprenda tutto, Sarp l'ha privata anche del telefono e la tiene isolata in uno chalet in montagna con i loro bambini.