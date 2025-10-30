Nisan accoglierà Piril con un grande sorriso nella puntata de La forza di una donna di giovedì 6 novembre: "Zia Piril, grazie per i vestiti e i giochi", dirà la bambina con entusiasmo.

Le anticipazioni rivelano che Piril si presenterà allo chalet con la babysitter e i gemelli, spiazzando Sarp. Bahar non sarà in casa, perché uscirà da sola per cercare un caricabatterie. Sarp accetterà sua moglie, ma ordinerà alla babysitter di telefonare a Enver e dirgli che Bahar sarebbe in pericolo di vita se uno di loro le parlasse della morte di Yeliz.

Doruk e Nisan conosceranno i fratellini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril non potrà sopportare l'idea che Sarp e Bahar siano isolati in uno chalet con i loro figli. La donna temerà un ritorno di fiamma tra i due e ordinerà a Munir di portarla da loro. Il braccio destro di Suat non potrà sottrarsi al volere della donna, ma prima di accompagnarla in montagna la obbligherà ad andare a parlare con suo padre. Piril, in lacrime, spiegherà a Suat tutta la sua frustrazione e il motivo per cui si sente umiliata da Sarp. "Ho comprato i vestiti a Bahar", dirà in lacrime Piril , "Ora devo andare da loro". Suat si opporrà alla scelta di sua figlia che tuttavia seguirà solo il suo istinto e si recherà allo chalet.

Quando Piril busserà alla porta di Sarp, Bahar non sarà in casa. La donna, infatti, sfidando il pericolo, uscirà da sola per cercare un caricabatterie che le permettera di chiamare Enver e Hatice. Quando Sarp vedrà Piril sarà in forte imbarazzo, ma dovrà mascherare il suo stato d'animo perché Nisan andrà incontro alla donna con gioia. "Zia Piril, grazie per i vestiti e i giochi", dirà la bambina, entusiasta per i doni ricevuti. Piril saluterà la bambina e presenterà a lei e Doruk i piccoli Alì e Omar. Il bambino ricorderà quei nomi e capirà subito che sono gli altri figli di Sarp: l'atmosfera cambierà di colpo. Nisan e Doruk si abbracceranno e saranno in forte disagio, mentre Sarp, Munir e Piril andranno in cucina per parlare.

La telefonata di Leyla a Enver

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 6 novembre, Piril spiegherà a Sarp di non aver avuto altra scelta perché l'hotel non era più sicuro per lei e i gemelli. Munir le reggerà il gioco e Piril ci terrà a precisare che non ha intenzione di intromettersi tra Sarp e Bahar. "Cerco solo di proteggere i miei figli", dirà la donna a suo marito che le crederà e la ringrazierà, ma chiederà anche a Munir di cercare un'altra casa per evitare tensioni. Sarp terrà a precisare una cosa molto importante: Bahar non deve sapere che Yeliz è morta. A questo proposito, l'uomo obbligherà Leyla, la babysitter, a chiamare a Enver e dirgli che se Bahar dovesse contattarlo non dovrà parlarle di Yeliz per nessun motivo o morirà.

Nel frattempo, la madre di Doruk e Nisan continuerà a camminare sperando di trovare un negozio ma le strade saranno completamente deserte.

La tragica fine di Yeliz ei piani di Nezir in fumo

Nelle puntate precedenti, Sarp ha rapito Bahar e i bambini per portarli al sicuro in uno chalet in montagna. Piril e i gemelli, invece, si sono sistemati in un albergo per sfuggire a Nezir Korkmaz. La notte del rapimento, Yeliz ha perso la vita tra le braccia di Ceyda . Gli uomini di Nezir, infatti, hanno fatto irruzione a casa di Bahar ma non l'hanno trovata e questo li ha fatti infuriare. I piani, quindi, non sono andati affatto come previsto: Korkmaz aveva intenzione di prendere Bahar e i suoi figli solo per attirare da lui Sarp e affrontarlo finalmente faccia a faccia. L'uomo si era raccomandato con i suoi di non torcere un capello a nessuno, ma il suo obiettivo era avere Sarp di fronte a sé, perché ha tolto la vita al suo amato figlio Mert.