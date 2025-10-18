Le nuove emozionanti puntate de La forza di una donna andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 ottobre a sabato 25 ottobre alle 16:40. Questa settimana si preannuncia carica di colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Bahar, spinta da Sirin, si troverà ad affrontare una verità dolorosa su Sarp, mentre un incontro inaspettato la metterà in pericolo. Nel frattempo, tensioni familiari emergeranno quando Hatice farà una scoperta scioccante nella stanza di Sirin, e Yeliz e Bahar si contenderanno un'opportunità di lavoro. In un crescendo di emozioni, Piril scoprirà un segreto nascosto nel telefono di Sarp, mettendo a rischio il loro già fragile matrimonio.

Bahar scopre la verità su Sarp e affronta una minaccia

La settimana inizia con Bahar che, ignara del piano di Sirin, si reca in un albergo per incontrare Sarp. Qui osserva con sgomento l'uomo, che lei credeva ormai fuori dalla sua vita, insieme alla moglie Piril e ai loro due bambini. Sirin sembra intenzionata a distruggere ogni speranza della sorella, ma a complicare ulteriormente la situazione ci pensa Münir. L'uomo si avvicina a Bahar e, con parole gelide, le annuncia di aver rapito Nisan e Doruk, i suoi amati figli, costringendola a confrontarsi con la sua vulnerabilità e a prendere decisioni drastiche per proteggerli.

Sirin svela il segreto di Hatice, mentre le tensioni crescono

Mentre Bahar è alle prese con la minaccia di Münir, in casa sua le tensioni non mancano.

Hatice, mentre riordina la stanza di Sirin, scopre qualcosa che la lascia senza parole e che la porta a un aspro confronto con la figlia. In un disperato tentativo di guadagnare la fiducia di suo padre, Sirin decide di rivelargli la vera origine dei soldi che Hatice aveva fatto passare per la sua liquidazione. Questa rivelazione sconvolge l'equilibrio familiare, mentre Bahar capisce che è giunto il momento di cambiare radicalmente la sua vita, nel tentativo di garantire un futuro migliore ai suoi figli.

Piril e la gelosia per Sarp: un matrimonio a rischio

Nel frattempo Piril si ritrova a dover affrontare le sue paure più profonde. Scopre infatti che Sarp ha salvato il numero di Bahar nel suo telefono con il nome affettuoso di "Mia Bahar".

Questa scoperta la manda su tutte le furie, spingendola a chiedere al padre di ascoltare le conversazioni registrate tra suo marito e Bahar. La gelosia di Piril rischia di far crollare il loro matrimonio già fragile, mentre Bahar cerca di ricostruire la sua vita professionale, affrontando una competizione inaspettata con Yeliz per un posto di lavoro.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente di La forza di una donna, andata in onda sabato 18 ottobre, Suat ha portato Sirin a un incontro con Piril per convincerla che la giovane può essere la chiave per allontanare Bahar da Sarp. Tra nuovi accordi e strategie, i tre cercano di evitare che Sarp torni da Bahar. Jale, nel frattempo, organizza un appuntamento con una pedagogista per aiutare i bambini di Bahar ad accettare la separazione dal padre.

Enver, ignaro della vera origine del denaro, continua a spenderlo, mentre Hatice si sente in colpa e preoccupata per la situazione. Piril, su consiglio del padre, cerca di riconciliarsi con Sarp usando i bambini, mentre Bahar, turbata dall'ennesimo messaggio di Sarp, chiede ad Arif di non aiutarla più, sentendosi indegna delle sue attenzioni.