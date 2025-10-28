L’appuntamento con La forza di una donna torna anche per la settimana che va dal 3 all’8 novembre. A seguito del cambio di programmazione, le puntate della serie dureranno circa 5 minuti in più al giorno, togliendo spazio alla regolare messa in onda di Uomini e Donne. Le anticipazioni della settimana rivelano che Piril deciderà di affrontare Bahar, la quale la metterà in guardia su alcune faccende. Ceyda continuerà a essere sconvolta per la morte di Yeliz, al punto da non riuscire a capacitarsene e ad avere delle visioni. Nella casa in montagna in cui si trovano Bahar e Sarp, il clima diventerà sempre più teso a causa dell’arrivo di Piril.

Le anticipazioni della settimana dal 3 all’8 novembre: Piril raggiunge Bahar e Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna in onda tra il 3 e l’8 novembre, Piril prenderà una decisione inaspettata. Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, ignorerà i consigli del padre e della guardia del corpo e deciderà di raggiungerli nella casa in montagna in cui si trovano con i loro figli. Sarp resterà molto infastidito dal suo arrivo, ma Piril gli dirà che Nezir aveva scoperto il loro nascondiglio e che lei e i bambini erano stati costretti a fuggire. A quel punto, Nisan e Doruk avranno modo di conoscere i loro fratellini, rimanendone sconvolti.

Nisan e Doruk proveranno a ricostruire il rapporto con il padre, Bahar affronta Piril

Successivamente Bahar telefonerà ad Arif per rassicurarlo e dirgli che lei e i bambini stanno bene. Nel frattempo, nella casa di montagna, il clima diventerà sempre più teso e complicato. Nisan e Doruk proveranno a riconciliarsi con il padre, ma si mostreranno ostili nei confronti di Piril. A quel punto, Bahar deciderà di parlare ai figli: dirà loro di non prendersela con la donna, perché un giorno – quando saranno cresciuti e maturi – il padre racconterà loro la verità su quanto accaduto. In seguito Bahar affronterà Piril, ricordandole la conversazione avuta poco tempo prima davanti alla scuola e mettendola in guardia.

Ceyda sconvolta dalla morte di Yeliz in La forza di una donna

Nel frattempo Ceyda continuerà a essere distrutta per la morte di Yeliz e rimpiangerà tutto ciò che non le ha detto quando era ancora in vita. Il dolore sarà così forte da portarla a credere di vedere e sentire Yeliz ovunque. Le anticipazioni de La forza di una donna relative alla settimana dal 3 all’8 novembre rivelano che arriverà il giorno dei funerali di Yeliz. Enver, Hatice, Arif e Ceyda parteciperanno al triste evento stringendosi nel dolore. Sarp sentirà parlare di Arif, ma Bahar lo inviterà a farsi gli affari propri.

Il grande successo de La forza di una donna: confronto degli ascolti con Il Paradiso delle Signore

La forza di una donna continua a registrare risultati molto positivi per la rete.

Nelle ultime settimane la soap ha toccato punte di share del 24%, arrivando a mettere in seria difficoltà Il Paradiso delle Signore, fermo tra il 18% e il 19%. Nella puntata di ieri, lunedì 27 ottobre, la serie di Canale 5 ha conquistato 1.935.000 spettatori pari al 23,5% di share, segno che il cambio di programmazione è stato accolto positivamente dal pubblico da casa.