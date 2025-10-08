Hatice mentirà a Enver nella puntata de La forza di una donna di martedì 14 ottobre: "Ho ricevuto un premio dal mio ex capo", dirà, ma in realtà si tratta dei soldi che ha preso di nascosto da Sarp.

Le anticipazioni rivelano che Enver sarà molto felice per sua moglie, mentre Sirin chiederà subito dei soldi a sua madre, avendo capito l'inganno. Nel frattempo, Jale capirà grazie a Bora che Ceyda non ha rubato niente e si pentirà di averla licenziata.

Jale capirà di aver sbagliato con Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Jale licenzierà Ceyda pensando che abbia rubato Tombo, il peluche che Doruk aveva regalato a Bora.

La dottoressa manderà via la baby sitter senza spiegarle il motivo della sua decisione, ma si limiterà a dirle che ha preso qualcosa di nascosto dalla sua abitazione. Ceyda tornerà a casa mortificata e arrabbiata. Nel frattempo, la dottoressa metterà Bora a letto e sarà sul punto di leggergli una favola quando il bambino noterà Tombo tra i suoi peluche.

Il bambino spiegherà a sua madre che aveva messo il giocattolo nella borsa di Ceyda, affinché lo restituisse a Doruk e non capirà come mai si trovi ancora in camera sua. Jale a quel punto capirà di aver commesso un grosso errore licenziando Ceyda e proverà a rimediare telefonandole subito. La donna, tuttavia, non risponderà alla chiamata, ancora offesa per la grave accusa ricevuta.

L'indomani, Jale si recherà a scuola, certa che Ceyda abbia accompagnato Doruk e Nisan, ma quel giorno sarà Bahar a portare i bambini. La dottoressa si fermerà a parlare con Bahar, che le confiderà di vivere una situazione spiacevole a casa. La donna spiegherà che da quando Sarp ha bussato alla sua porta i bambini non fanno altro che aspettare il loro papà, e che lei non sa come spiegare la sua assenza. Bahar chiederà a Jale di metterla in contatto con uno psicologo infantile che possa aiutare i suoi due figli a superare questo momento così particolare.

Enver felice per i soldi arrivati, senza sapere che sono di Sarp

Nella puntata di martedì 14 ottobre, Hatice nasconderà in cucina i soldi ricevuti da Sarp.

La donna non terrà conto del parere di Enver, che in precedenza aveva rifiutato l'aiuto economico di suo genero e accetterà il denaro per superare un momento di crisi. La donna racconterà a suo marito di essere stata premiata dal suo datore di lavoro: "Ho ricevuto un premio dal mio ex capo". Hatice inoltre preciserà che nonostante negli ultimi tempi fosse stata assente sul posto di lavoro, il suo capo gli ha riconosciuto gli anni di dura fatica che ha svolto in precedenza. Enver abbraccerà sua moglie con felicità, ignaro della bugia. Sirin assisterà alla scena e con sarcasmo farà notare la strana coincidenza: "Proprio quando non avevi più un centesimo". La ragazza non perderà occasione per chiedere dei soldi a sua madre.

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna: Ceyda ha chiesto a Jale di essere assunta come baby sitter

Nelle puntate precedenti, Ceyda ha chiesto a Jale di assumerla come baby sitter, poiché sia lei che Yeliz non hanno ancora trovato un lavoro e non sanno come andare avanti economicamente. La dottoressa ha apprezzato la proposta di Ceyda, ma si è rifiutata di assumerla. Qualche giorno dopo, Jale è andata a cena da Bahar e ha osservato il forte legame di Ceyda con tutti i bambini presenti. Vedere la donna giocare in armonia con i più piccoli che la reclamavano, ha fatto cambiare idea a Jale che ha deciso di assumere Ceyda come tata di suo figlio.