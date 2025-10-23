Nelle puntate della soap Tv La forza di una donna in onda dal 27 ottobre fino al 1° novembre su Canale 5, ci sarà un evento drammatico che interesserà Yeliz, la quale verrà ferita a morte da un colpo di pistola sparata da uno degli uomini di Nezir Korkmaz. Tutto accadrà nel momento in cui gli scagnozzi del malvivente faranno irruzione in casa di Bahar per rapire la donna e i piccoli Nisan e Doruk.

Gli scagnozzi di Nezir fanno irruzione in casa di Bahar

Munir avvertirà Suat che Nezir Korkmaz ha dato ordine di rapire Bahar ei piccoli Nisan e Doruk.

Il padre di Piril deciderà di non avvertire Sarp, almeno per il momento. Yeliz inizierà il suo nuovo lavoro e, dopo le difficoltà iniziali, riuscirà a conquistare la simpatia della proprietaria. Suat, durante una cena, rivelerà a Sirin che Bahar ei bambini stanno per essere rapiti da Nezir. Anche Sarp verrà messo al corrente del piano del malvivente e si precipiterà a casa di Bahar per mettere in salvo lei ei bambini. I quattro riusciranno a fuggire prima dell'arrivo degli uomini di Nezir. Gli scagnozzi faranno irruzione nell'appartamento della donna e vi troveranno soltanto Hatice, Ceyda e Yeliz.

Yeliz perde la vita a causa di un colpo di pistola

Le tre donne verranno tenute prigioniere dai malviventi che cercheranno di far loro confessare dove si trovi Bahar.

Alla fine scoprirà il caos e durante una colluttazione uno degli scagnozzi partirà accidentalmente in colpo di pistola che colpirà Yeliz. La donna cadrà a terra e morirà poco dopo tra le braccia di Ceyda.

Nel frattempo Sarp porterà Bahar e i bambini in una casa di montagna. Munir informerà l'uomo della morte di Yildiz, ma Sarp deciderà di non dire nulla a Bahar per timore che lei possa tornare nel quartiere. Quando giungeranno al rifugio, Sarp si accorgerà che in casa non vi sono né cibo né riscaldamento e se la prenderà con Munir. Hatice, Ceyda e Arif saranno sotto shock per la morte di Yeliz e nel contemporaneo si preoccuperanno per le sorti di Bahar, Nisan e Doruk.

Chi è Yeliz de La forza di una donna

Interpretata dall'attrice Ayca Erturan, il personaggio di Yeliz è uno dei più amati de La forza di una donna. La sua simpatia ha conquistato il pubblico e la sua tragica uscita di scena lascerà il segno nei telespettatori.

L'attrice che le presta il volto ha ottenuto una certa popolarità sia in Turchia che in Italia proprio grazie a questo ruolo. Prima di interpretare Yeliz in La forza di una donna, Ayca Erturan ha partecipato ad altre fiction TV turche come Bir Demet Tiyatro, Yagmurdan Kacarken e Akinci. Ha debuttato sul grande schermo nel 2009 con il film Neseli Hayat, a cui sono seguite altre pellicole come Mahalle Askına e Cetin Ceviz 2.