Nell'appuntamento con la soap tv La forza di una donna in onda nel pomeriggio di sabato 11 ottobre su Canale 5, Arif Kara (Feyyaz Duman) verrà sequestrato e picchiato dagli scagnozzi di Nezir Korkmarz (Hakan Karahan), il nemico numero uno di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk).

Arif rapito e picchiato a sangue

La puntata speciale del sabato de La forza di una donna riprenderà dal momento in cui Arif sarà svanito nel nulla e tutto farà pensare che gli uomini di Nezir lo abbiano rapito. Con l'aiuto di Ceyda, Peyami e Suleyman faranno irruzione nell'appartamento preso in affitto dagli scagnozzi di Nezir per sorvegliare Bahar.

All'interno però, non vi sarà traccia di Arif. Quest'ultimo sarà stato portato altrove dove verrà picchiato selvaggiamente. I suoi rapitori lo lasceranno poi in un bosco e l'uomo riuscirà a tornare a casa solo grazie ad un camionista che gli offrirà un passaggio.

Bahar si sente in colpa per il pestaggio di Arif

L'allarme per la scomparsa di Arif rientrerà quando l'uomo farà ritorno nel quartiere malconcio e ricoperto di lividi. Arif racconterà poi a Enver di non aver compreso se gli uomini che lo hanno rapito e picchiato fossero amici o nemici di Sarp. Intanto, Bahar riuscirà a perdonare i familiari e gli amici per non averle detto prima che Sarp era vivo. Quando la donna vedrà come è stato ridotto Arif si sentirà in colpa e sospetterà che dietro al pestaggio possa esserci la mano di Sarp.

Enver la inviterà a stare attenta a Sarp visto che sarà ormai chiaro a tutti che l'uomo è finito in un brutto giro. Nisan e Doruk scopriranno ciò che è accaduto ad Arif e ne saranno molto colpiti. Doruk chiederà a Bora di restituirgli il pupazzo che gli aveva regalato. Ceyda, invece, inizierà a lavorare come babysitter del piccolo Bora ma, a causa di un malinteso, la ragazza verrà licenziata a fine giornata da Jale. Sarp intanto, si presenterà a casa di Enver e Hatice per parlare con loro di questioni che lui reputa importanti.

La forza di una donna, cosa è successo nelle puntate precedenti

Le ultime puntate andate in onda su Canale 5 hanno riservato numerosi colpi di scena. In primis Bahar ha rotto il fidanzamento con Arif e lo ha fatto non perché non nutra sentimenti verso di lui ma per non turbare Nisan e Doruk.

Pochi giorni dopo, la donna ha scoperto che suo marito Sarp è ancora vivo. I due hanno avuto modo di riabbracciarsi ma la felicità è durata poco, visto che Sarp è dovuto fuggire via in fretta e furia per non essere preso dagli scagnozzi di Nezir. Bahar è rimasta basita, dato che ancora non è a conoscenza del guaio in cui Sarp si è cacciato. Soprattutto non sa che Sarp ha un'altra famiglia con Piril e i due gemelli.