Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar resterà sconvolta quando Ceyda deciderà di non volerla più come amica. In particolare, quando Sirin le dirà di sapere che Emre è il padre di Arda, Ceyda la accuserà di aver tradito la sua fiducia e romperà ogni rapporto con lei.

Emre e Idil scopriranno il segreto di Ceyda al ritorno in paese

Emre e Idil si ritroveranno a vivere una sorpresa inaspettata al ritorno nel loro paese. La vendita del terreno della nonna non andrà in porto, perché la compratrice deciderà di rimandare la firma, ma il vero colpo di scena sarà un altro: la scoperta di un segreto che cambierà il corso di molte vite.

Prima di rientrare a Istanbul, i due passeranno nel vecchio quartiere di Ceyda e andranno a fare visita a sua madre. Suonando alla porta non riceveranno risposta, e sarà una vicina a svelare la verità: la famiglia è corsa dal medico perché il bambino si è sentito male.

La verità su Arda sconvolgerà tutti: Emre sospetterà di essere il padre

Emre, incredulo, chiederà se si tratti del figlio della sorella di Ceyda, ma la replica lo lascerà senza parole: il piccolo è il figlio di Ceyda stessa. Idil fingerà di rimanere sorpresa, pur sapendo già tutto, e si compiacerà che il cugino stia scoprendo la verità, vedendola come una sorta di vendetta contro Sirin. Quando chiederà l’età del bambino, Emre farà rapidamente i conti e sospetterà ciò che appare inevitabile: Arda potrebbe essere suo figlio.

Sirin userà il segreto come arma di ricatto contro Ceyda

Una volta tornato a Istanbul, Emre affronterà Ceyda. Le racconterà ciò che ha saputo dalla vicina e la giovane andrà nel panico, temendo per la salute del piccolo. Fortunatamente riuscirà a parlare con la sorella, che la rassicurerà: Arda ha già ricevuto le dimissioni dall’ospedale. Questo momento aprirà la strada a una nuova domanda di Emre: perché Ceyda non rivela che Arda è suo figlio? La risposta di Sirin sarà glaciale: “Per non destare sospetti”.

Ma il segreto di Ceyda smetterà di essere al sicuro. Idil, convinta di colpire la sua rivale, lo rivelerà a Sirin, che non perderà tempo a trasformarlo in un’arma di ricatto. Quando si presenterà al ristorante con le empanadas di Hatice, troverà il modo di affrontare Ceyda e metterla alle strette.

Le farà sapere che conosce la verità: Arda è suo figlio e il padre è Emre.

Ceyda punterà il dito contro Bahar e sceglierà di allontanarsi da lei

Ceyda crollerà, incapace di comprendere come Sirin abbia potuto scoprire tutto. Non potrà che pensare a Bahar, l’unica a cui aveva confidato il segreto. Sebbene Bahar tenterà di difendersi, assicurandole di non aver rivelato nulla, la rabbia e la delusione accecheranno Ceyda, che non le darà ascolto. In un gesto improvviso e doloroso, deciderà di troncare la loro amicizia.

Sarà un duro colpo per entrambe, mentre Sirin, sempre più ossessionata da Sarp e pronta a distruggere chiunque le stia intorno, continuerà ad alimentare il caos nelle vite di tutti.