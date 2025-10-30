Ceyda, nelle prossime puntate de La forza di una donna, spingerà il viso di Sirin in una torta bollente, ustionandola: l'arrivo di Bahar eviterà il peggio.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda non ne potrà più della cattiveria di Sirin e appena ne avrà occasione si vendicherà di lei. Dopo l'aggressione, la ragazza sarà disperata per i segni che potrebbero rimanere sul suo viso e correrà al pronto soccorso con Enver.

Bahar e Sirin all'ennesimo scontro

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, al ritorno di Bahar, Sirin sarà in forte difficoltà.

Innanzi tutto, la ragazza dovrà sopportare la presenza di sua sorella e Sarp in casa e questo la farà innervosire parecchio. La tensione sarà all'ordine del giorno e aumenterà durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk, quando tutta la famiglia sarà riunita. Tra gli invitati ci sarà anche Ceyda che osserverà la situazione e farà molta fatica a contenere la sua rabbia, visto che Sirin non farà altro che provocare Bahar. A questo, si aggiungerà un invitato speciale e inaspettato: Nezir. In lui, Doruk vedrà un vero amico, tanto che il bambino insisterà affinché lui partecipi alla sua festa. Sarp e Bahar non se la sentiranno di accontentare il loro figlio, perché Nezir, per loro, resta una persona pericolosa.

Ad esaudire il desiderio del piccolo Doruk, ci penserà Sirin che farà recapitare a Korkmaz l'invito del bambino e creerà un caos alla festa. L'arrivo di Nezir farà infuriare Bahar che capirà subito che si tratta di un dispetto di sua sorella e la affronterà duramente. La donna arriverà a picchiare Sirin e sarà sul punto di strangolarla, ma Hatice eviterà il peggio. Ceyda assisterà a tutto e per non rovinare la festa di Doruk non interverrà, ma ad un certo punto non potrà più trattenere la sua rabbia.

L'arrivo di Nezir alla festa di Doruk

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk sarà al settimo cielo per la presenza di Nezir. Vedere arrivare il suo caro amico illuminerà gli occhi del bambino che gli correrà incontro felice.

Ceyda, invece, non sarà affatto contenta di vedere Nezir, perché, per lei, lui è solo l'assassino di Yeliz. La donna troverà il momento opportuno per esprimere a Korkmaz tutto il suo disprezzo. Nezir incasserà le offese e sarà visibilmente dispiaciuto, tanto che non dirà nulla in sua difesa. Quando Ceyda rientrerà in casa e scoprirà che è stata Sirin a chiamarlo, sfogherà su di lei tutta la sua rabbia. La donna prenderà la ragazza e spingerà il suo viso nella torta bollente appena preparata: "Ti ucciderò", continuerà a dirle. "Yeliz è sotto terra". Bahar arriverà proprio in quel momento e proverà a far calmare Ceyda che, però, non si fermerà facilmente. Sirin avrà il viso bruciato a causa del forte calore: proverà ad alleviare il dolore con dell'acqua, ma continuerà a lamentarsi.

Appena arriverà Enver, la ragazza gli riferirà subito della violenza subita. Ceyda minimizzerà: "Ho solo spinto la sua faccia nella torta calda", dirà. Sirin finirà al pronto soccorso, mentre l'amica di Bahar sarà soddisfatta della piccola rivincita.

Il grande dolore di Ceyda

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è appena stata rapita da Sarp con i suoi bambini. La donna è costretta a restare in uno chalet sperduto con suo marito, Doruk e Nisan, senza poter sentire i suoi cari. A Tarablasi, intanto, Ceyda sta vivendo uno dei periodo più difficili della sua vita perché Yeliz è morta. La donna non può rassegnarsi all'idea di aver perso l'amica con cui condivideva la casa. A peggiorare la situazione è l'assenza di Bahar che, in questo momento, non può rimanere vicina a Ceyda. Quest'ultima si sente completamente sola e l'unica che le dà un po' di conforto è Hatice, anche se non può colmare il vuoto lasciato dalle due amiche.