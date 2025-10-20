Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, la tensione esploderà quando i figli di Sarp resteranno coinvolti in un incidente fuori dallo chalet. Convinto che Nezir li abbia trovati, Sarp reagirà con ferocia e temerà che la vendetta sia già iniziata.

La calma apparente nello chalet verrà spezzata da un incidente

Sarp, Bahar e i bambini saranno al sicuro in uno chalet. La minaccia Nezir incombe e Sarp temerà che per vendetta possa fare del male alla sua famiglia. In fondo, non ha nemmeno risparmiato Yeliz, morta durante l'agguato all'interno della casa di Bahar.

Nello chalet tutto sembrerà procedere tranquillamente, fino a quando Nisan e Doruk resteranno coinvolti in un incidente. Saranno seduti in un'auto parcheggiata fuori casa e verranno travolti da un altro veicolo. Nisan e Doruk usciranno illesi dall’incidente: la blindatura dell'auto li proteggerà. Bahar assisterà alla scena paralizzata dal panico, incapace persino di urlare.

Sarp reagirà con ferocia: pistola puntata e interrogatorio immediato

Una volta rientrati in casa, Sarp non si fermerà. Temerà che Nezir abbia scoperto il rifugio e tornerà fuori. Aprirà con forza lo sportello dell’auto che ha investito quella in cui si trovavano i figli e, con la pistola puntata, trascinerà i due giovani fuori dal sedile.

Dirà con tono secco che devono tenere le mani visibili e chiederà chi li ha mandati. Uno dei ragazzi inizierà a piangere e dirà: "Stavamo correndo, è uscita di colpo la curva, non volevamo colpire nessuno". Sarp ribatterà: "Allora datemi un nome. Chi vi ha avvisati che eravamo qui?". L’altro tenterà di giustificarsi: "Non sapevamo chi c’era dentro, non volevamo far male a nessuno". Sarp stringerà la mascella e dirà: "Se state mentendo, lo capirò tra un minuto". Nel frattempo ordinerà ai suoi uomini di controllare ogni angolo. "Verificate le telecamere nei pressi del cancello, nessuno esce finché non sappiamo la verità", dirà senza abbassare la pistola.

Dentro la casa calerà il silenzio: Bahar tratterrà il respiro con i figli

Dentro, Bahar terrà Nisan e Doruk seduti vicino a sé. "Respirate piano, non parlate", dirà con voce incrinata. Doruk chiederà: "Ci hanno trovati?". Bahar risponderà: "Se fosse così, papà lo direbbe. Aspettiamo".

Fuori, Sarp riprenderà l’interrogatorio. Chiederà: "Avete contatti con qualcuno? Qualcuno vi ha detto dove andare?". Uno dei due ripeterà: "Nessuno ci ha mandato. È successo tutto per caso". Il silenzio successivo sarà denso quanto il sospetto. La domanda resterà intatta, sospesa come una lama: stanno dicendo la verità o stanno coprendo chi li ha mandati?