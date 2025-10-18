La salute di Doruk precipiterà all'improvviso nelle prossime puntate de La forza di una donna e Bahar correrà in ospedale con Enver. "Ha iniziato a delirare, non apre gli occhi", dirà in lacrime ai medici che lo prenderanno in cura.

Le anticipazioni rivelano che Bahar e la sua famiglia saranno in forte difficoltà e, dopo l'addio a Hatice, Enver e Sirin andranno a vivere nel quartiere di Bahar. Nisan sarà la prima ad accorgersi che Doruk sta male: la bambina noterà che suo fratello non risponde e pronuncia frasi senza alcun senso.

Enver senza Hatice si sentirà perso

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci sarà molta preoccupazione per Doruk. Dopo la morte di Hatice e Sarp, Bahar e la sua famiglia vivranno un periodo molto difficile. Enver inizierà ad avere delle allucinazioni e continuerà a vedere e parlare con sua moglie, perché non potrà rassegnarsi all'idea di vivere senza di lei. L'uomo resterà persino senza abitazione perché immaginerà di cenare a lume di candela con Hatice e la casa di Enver andrà a fuoco. Bahar ospiterà a casa sua sia Sirin che suo padre e come sempre l'unione della famiglia sarà di sollievo anche nei momenti peggiori. Il piccolo Doruk inizierà a stare male a causa di una febbre.

Nessuno si preoccuperà particolarmente, perché sembrerà un normale virus di stagione. Il bambino avrà spesso la nausea e mal di pancia e Bahar si assicurerà che resti sempre idratato. La donna darà a suo figlio un bicchiere d'acqua e lo obbligherà a bere, anche se lui dirà di non avere sete. Doruk riuscirà a ingannare Bahar e ogni volta in cui le dirà di bere, lui riuscirà a sbarazzarsi dell'acqua senza buttarla giù. Una volta la darà al gatto, un'altra la verserà di nuovo nella bottiglia e in un'altra occasione la darà a Nisan. Doruk resterà a letto per qualche giorno, ma la situazione peggiorerà di colpo.

Nisan si accorgerà che Doruk è peggiorato

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nisan si accorgerà che suo fratello sta delirando e non riesce neanche ad aprire gli occhi.

La bambina, spaventata, chiamerà subito Bahar che si precipiterà nella camera e si accorgerà che la febbre è salita di colpo. Bahar prenderà un taxi con Enver e correrà in ospedale con Doruk in braccio, disperata per le sue condizioni. Il bambino non riprenderà i sensi e Bahar lo affiderà ai medici: "Ha iniziato a delirare, non apre gli occhi". Doruk verrà portato via su una barella e Bahar resterà ad aspettare, quando un ragazzo si avvicinerà a lei e le chiederà perché piange. La donna risponderà che il suo bambino sta molto male, lui augurerà una pronta guarigione e andrà via.

Bahar ha dedicato tutta la sua vita a Doruk e Nisan

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar si è recata a un appuntamento con Sarp ma tutto si è rivelato una trappola.

Mentre aspettava suo marito, Munir si è avvicinato a lei e l'ha informata che Doruk e Nisan erano stati rapiti. L'uomo ha intimato a Bahar di non muoversi o i suoi bambini ne avrebbero pagato le conseguenze. In quel momento, è arrivato Sarp con Piril e Bahar ha osservato da lontano suo marito con la nuova famiglia. Per lei è stata una forte sofferenza, ma la salute dei suoi bambini ha avuto la precedenza. Una volta tornata a casa, Bahar ha abbracciato i suoi figli e ha deciso di chiudere per sempre con Sarp. Doruk e Nisan sono sempre stati la cosa più importante per Bahar: quando era a un passo dalle nozze con Arif, ha rinunciato a tutto perché la sua bambina non era ancora pronta ad accettare un cambiamento così importante.