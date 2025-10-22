Nezir cospargerà il viso di Munir di miele e lo lascerà alle api nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Sarp e Munir saranno nelle mani di Nezir che inizierà a mettere in atto la sua vendetta. Korkmaz si divertirà a far soffrire il suo nemico e mostrerà il lato più spietato di sé, mentre con Bahar, Nisan e Doruk sarà gentile.

Nezir avrà in pugno Sarp e le sue famiglie

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir si prenderà la sua rivincita su Sarp. Dopo aver scoperto il suo nascondiglio, manderà i suoi uomini a catturare il suo nemico, ma Sarp non sarà in casa.

Bahar, Nisan e Doruk saranno presi e portati a villa Korkmaz e presto anche Piril e i bambini li raggiungeranno. Nezir avrà in pugno e le famiglie di Sarp che non tarderà ad arrivare, consegnandosi sperando di liberarli. Appena vedrà il suo nemico davanti a sé, Nezir gli spiegherà quanto ha sofferto senza il suo amato figlio, morto per colpa sua, e gli dirà che non avrà pietà per lui. L'uomo gli punterà una pistola in fronte, ma non sparerà: "Dovrai soffrire, così è troppo facile". Sarp verrà rinchiuso in un capanno con Munir e non farà altro che pensare a Bahar e i bambini, temendo per la loro vita. In realtà, Nezir tratterà come ospiti Doruk, Nisan e la loro mamma, ma Sarp non saprà nulla di tutto questo.

L'uomo penserà di farla finita: "Se muoio, libererà Bahar", dirà a Munir che proverà a convincerlo a non arrendersi. Sarp salirà sullo sgabello, pronto a togliersi la vita, ma in quel momento arriverà Nezir e gli impedirà di compiere il gesto. L'uomo offrirà con sarcasmo la colazione ai suoi prigionieri e ricoprirà il viso di Munir di miele.

Il gioco spietato di Nezir con le sue vittime

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che quando Nezir andrà via, i due prigionieri penseranno di fare colazione. Quando Munir aprirà la pentola, però, si libereranno decine di api pronte ad attaccarlo sotto lo sguardo terrorizzato di Sarp che non saprà come aiutare il suo braccio destro. Nel frattempo, Nezir farà tranquillamente colazione con Bahar, Nisan e Doruk che sarà molto affascinato e incuriosito da lui.

Le domande del bambino e i suoi atteggiamenti faranno emergere il lato più umano e tenero di Nezir che invece per i suoi nemici non avrà alcuna pietà. In Doruk, Korkmaz rivedrà il suo amato figlio e per questo sarà particolarmente dolce nei suoi confronti.

Sarp ha stravolto le vite di Bahar, Nisan e Doruk

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha chiesto a Munir di procurargli una casa sicura per Bahar e i bambini. Piril, invece, è stata sistemata in un hotel per sfuggire a Nezir. Sarp è andato a casa di Bahar in piena notte e ha rapito lei e i bambini senza alcun preavviso. Lo scopo dell'uomo è proteggere i suoi da Nezir, ma Bahar non ha affatto apprezzato tutto questo, anche perché non sa ancora perché Sarp sta scappando.

A logorare ancora di più il rapporto di Bahar e suo marito è stata la morte di Yeliz. Dopo aver saputo di aver perso la sua migliore amica la notte del rapimento, Bahar vede in Sarp la causa di tutti i suoi guai.