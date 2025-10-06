Jale licenzierà Ceyda perché penserà che abbia rubato un peluche nella puntata de La forza di una donna in onda sabato 11 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che in realtà sarà Bora a mettere il peluche nella borsa della baby sitter per restituirlo a Doruk. Jale non andrà fino in fondo alla questione e le basterà vedere un oggetto della sua casa nella borsa di Ceyda per mandarla via senza spiegazioni. "Sei licenziata", dirà deludendo profondamente l'amica di Bahar.

Doruk chiederà a Bora di riavere il pupazzo

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif tornerà in pessime condizioni dal sequestro e Bahar sarà molto preoccupata.

La donna si precipiterà da lui, ma Arif le chiuderà la porta in faccia lasciandole intendere di voler mettere fine al rapporto speciale che c'era tra loro. Nel frattempo, i bambini andranno a scuola e Doruk confiderà a Bora che suo padre è tornato per riabbracciare lui e sua sorella. Il bambino chiederà al suo amico se può restituirgli Tulumba, il pupazzetto che gli aveva regalato e che tempo fa gli aveva dato Sarp. Bora gli dirà che Tulumba è a casa e Doruk gli proporrà di darlo a Ceyda. Il figlio di Jale darà la sua parola a Doruk: il pupazzetto tornerà ad essere suo. Ceyda continuerà a svolgere con impegno il suo lavoro da baby sitter: andrà a prendere Bora e si metterà a cucinare. La donna comunicherà a Jale che si è presentata al maestro e che va tutto bene.

La dottoressa si sentirà sollevata e assicurerà che tornerà a casa al più presto. Nel frattempo, Bora ricorderà la promessa fatta a Doruk, prenderà Tulumba e lo metterà nella borsa di Ceyda senza dire nulla. La baby sitter e il bambino inizieranno a giocare e poco dopo arriverà Jale che chiederà a Ceyda come sia andato il primo giorno di lavoro.

La doccia fredda per Ceyda e l'accusa infondata

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 11 ottobre, Ceyda spiegherà a Jale che ha fatto tutto quello che avevano concordato e Bora è stato molto bene. La dottoressa andrà a parlare con suo figlio, gli chiederà come si è trovato con Ceyda e lui confermerà di essere stato molto bene. Jale si alzerà per prendere un libro da colorare e vedrà la borsa di Ceyda sul mobile, con il pupazzetto al suo interno.

La dottoressa toglierà Tulumba dalla borsa e accompagnerà la baby sitter alla porta dandole una pessima notizia: "Sei licenziata". Ceyda non riuscirà a capire il motivo di questa decisione: "Ho fatto qualcosa di male?" chiederà. Jale le risponderà subito: "Ho visto cosa hai messo nella borsa". Ceyda continuerà a dirle che non ha rubato niente, ma la dottoressa le darà le spalle e rientrerà in casa.

I dubbi di Jale sull'affidabilità di Ceyda

Nelle puntate precedenti, Ceyda ha chiesto a Jale di lavorare per lei come baby sitter di Bora. La risposta della dottoressa l'ha delusa molto perché non l'ha assunta: "Cerco di meglio", ha detto Jale rifedendosi al passato da cantante di Ceyda. Quest'ultima si è sentita ferita nel profondo e si è confidata con Yeliz.

Qualche giorno dopo, Jale è andata a cena da Bahar e ha notato che tutti i bambini adoravano Ceyda e volevano giocare con lei. Vedere con i suoi occhi l'affetto della donna per i più piccoli l'ha portata a darle una possibilità. Jale ha cambiato idea e ha assunto Ceyda concedendole due settimane di prova. I pregiudizi della dottoressa, però, evidentemente non sono passati, perché al primo dubbio ha mandato via la donna senza darle nessuna spiegazione.